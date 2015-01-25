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Я, Эрл и умирающая девушка Я, Эрл и умирающая девушка
Киноафиша Фильмы Я, Эрл и умирающая девушка
Me and Earl and the Dying Girl

Я, Эрл и умирающая девушка, 2015

2015 / США
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Старшеклассник Грег, который проводит большую часть своего времени, создавая пародии на классические фильмы со своим одноклассником Эрлом, снова встречает старую подругу Рэйчел, с которой они когда-то учились вместе в еврейской школе. Узнав, что девушке диагностировали лейкемию, Грег решает возобновить их дружбу, чтобы помочь ей. Общение с умирающей девушкой навсегда изменит его мировоззрение и жизненные устремления. 

  • Фильм основан на одноименном автобиографическом романе Джесси Эндрюса. Сцены, действие которых происходит в доме Грега, на самом деле сняты в доме, где прошло детство Эндрюса. Кроме того, в фильме задействована старшая школа автора. 
  • Изображение Росомахи на стене Рэйчел озвучивает Хью Джекман, актер, исполнивший роль супергероя во всех фильмах киновселенной Людей Икс. 
  • Кадр в спальне Рэйчел, где они с Грегом обсуждают выпускной бал и ее болезнь, снята одним непрерывным кадром длиной пять минут и пять секунд, с одним легким движением камеры в последние две секунды кадра.
  • Кошку отца Грега зовут Кэт Стивенс. Это сценическое имя музыканта Стивена Георгиу. 
  • Роль главного героя фильма исполняет актер по имени Томас Манн. Он полный тезка великого немецкого немецкого писателя, написавшего «Смерть в Венеции», книгу, по которой сняли одну из картин, над которыми друзья проказничают по сюжету. 

Грег — подросток, который увлекается постановкой и снимает любительские фильмы. Он посещает старшую школу и старается лишний раз не наживать себе врагов. Большого количества друзей у него нет, есть только коллега Эрл, разделяющий его интересы, с которым они смотрят и переснимают классические киноленты. Волей случая, Грег начинает тесно общаться с одноклассницей, тихой еврейской девочкой Рейчел, у которой обнаружена лейкемия. И в процессе общения случается так, что эти двое становятся незаменимыми друг для друга… Грег пытается оказать поддержку подруге, показывая свои фильмы.

6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 25 января 2015
Премьера онлайн 22 октября 2021
Премьера в мире 25 января 2015
Возраст 12+
Режиссер
Альфонсо Гомес-Рехон
Альфонсо Гомес-Рехон
В ролях
Оливия Кук
Оливия Кук
Конни Бриттон
Конни Бриттон
Ник Офферман
Ник Офферман
Джон Бернтал
Джон Бернтал
Томас Манн
Томас Манн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Я, Эрл и умирающая девушка 4 постера
Сандэнс Гран-при – драма
Сандэнс Приз зрительских симпатий – драма
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Я, Эрл и умирающая девушка смотреть онлайн

Я, Эрл и умирающая девушка
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