Легенда, 2015

“Легенда” стал самым кассовым фильмом Великобритании с рейтингом 18+, обогнав по сборам картину “На игле”.

У Тома Харди было 35 съемочных дней. Он поочередно играл обоих братьев в один и тот же день: сначала снимались сцены с персонажем, у которого было больше реплик, затем актера гримировали для роли второго брата и снимали оставшийся материал.

Режиссер Брайан Хелгеленд впервые узнал о близнецах Крэй, когда работал над незавершенным биографическим фильмом о группе “Led Zeppelin”. Он сопровождал Джимми Пейджа и Роберта Планта в кругосветном путешествии, когда заметил, что у одного из них не хватает пальца. Когда он поинтересовался, как это произошло, ему ответили, что палец отрезали Крэи. Заинтригованный Хелгеленд попросил рассказать ему побольше о гангстерах.

Ронни Крэй был признан невменяемым в 1979 году.

Сцена первого посещения клуба Реджинальдом и Фрэнсис снята одним непрерывным кадром длиной 5 минут 40 секунд.

Том Харди получил серьезную травму лодыжки во время съемок сцены драки в пабе.

Критик Бенджамин Ли из газеты “The Guardian” оценил фильм в две звезды из пяти. Однако британский дистрибьютор “Studio Canal” схитрил, разместив звезды на постере между головами близнецов. Таким образом создавалось впечатление, что Ли дал фильму высокую оценку в четыре звезды. На обман указал самил Ли в своем “Твиттер”.

Фильм практически полностью снимался на натуре и был завершен всего за 50 дней.

То, что Том Харди сыграет в фильме обоих близнецов Крэй задумывалось создателями с самого начала.

Незадолго до съемок “Легенды” Том Харди и Пол Андерсон сыграли в сериале “Острые козырьки”. Харди исполнил роль Альфи Соломонса, жестокого лидера еврейской банды в Лондоне 1920-х годов, а Андерсон играл столь же жестокого и непредсказуемого гангстера Артура Шелби, члена криминальной семьи Бирмингема.

В качестве благодарности Брайан Хелгеленд пригласил владельцев кафе “Pellicci” и членов их семьи на премьеру фильма в Лондоне.

Съемки фильма состоялись во многом благодаря тому, что на должность режиссера был найден американец. Предыдущая экранизация, фильм “Братья Крэй”, была очень британской по духу. Студия «Working Title» хотела, чтобы новый фильм был похож на американский гангстерский фильм, действие которого происходит в Лондоне 1960-х. Хелгеленд оказался очень подходящей кандидатурой: он снимал боевик “Расплата” и писал сценарий к картине “Секреты Лос-Анджелеса”.