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Legend

Легенда, 2015

2015 / Великобритания / Франция
7.8 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

1960-е годы. Реджи Крэй — известный криминальный авторитет, возглавляющий одну из преступных группировок восточной части Лондона. Он жесток и бесстрашен, когда дело касается разборок, умен и рассудителен в вопросах бизнеса, учтив и добр в отношениях с женщинами. Реджи хочет распространить свое влияние на остальной Лондон и для достижения этой цели ему не обойтись без помощи брата-близнеца Ронни.

Обманным путем Реджи организует досрочное освобождение Ронни из психиатрической клиники, где тот проходит курс лечения от параноидальной шизофрении. Объединившись, братья начинают свое восхождение на вершину криминального Олимпа. В ход идут любые методы: вооруженные грабежи, рэкет, поджоги, покушения, убийства. Вскоре с братьями Крэй начинают считаться абсолютно все.

Но у любого успеха есть и обратная сторона. Из-за бандитского образа жизни у Реджи разлаживаются отношения с женой, а психическое здоровье Ронни стремительно ухудшается. Болезнь прогрессирует, Ронни всё чаще теряет связь с реальностью, а его жестокость начинает переходить все мыслимые границы…

“Легенда” стал самым кассовым фильмом Великобритании с рейтингом 18+, обогнав по сборам картину “На игле”.

У Тома Харди было 35 съемочных дней. Он поочередно играл обоих братьев в один и тот же день: сначала снимались сцены с персонажем, у которого было больше реплик, затем актера гримировали для роли второго брата и снимали оставшийся материал.

Режиссер Брайан Хелгеленд впервые узнал о близнецах Крэй, когда работал над незавершенным биографическим фильмом о группе “Led Zeppelin”. Он сопровождал Джимми Пейджа и Роберта Планта в кругосветном путешествии, когда заметил, что у одного из них не хватает пальца. Когда он поинтересовался, как это произошло, ему ответили, что палец отрезали Крэи. Заинтригованный Хелгеленд попросил рассказать ему побольше о гангстерах.

Ронни Крэй был признан невменяемым в 1979 году.

Сцена первого посещения клуба Реджинальдом и Фрэнсис снята одним непрерывным кадром длиной 5 минут 40 секунд.

Том Харди получил серьезную травму лодыжки во время съемок сцены драки в пабе.

Критик Бенджамин Ли из газеты “The Guardian” оценил фильм в две звезды из пяти. Однако британский дистрибьютор “Studio Canal” схитрил, разместив звезды на постере между головами близнецов. Таким образом создавалось впечатление, что Ли дал фильму высокую оценку в четыре звезды. На обман указал самил Ли в своем “Твиттер”.

Фильм практически полностью снимался на натуре и был завершен всего за 50 дней.

То, что Том Харди сыграет в фильме обоих близнецов Крэй задумывалось создателями с самого начала.

Незадолго до съемок “Легенды” Том Харди и Пол Андерсон сыграли в сериале “Острые козырьки”. Харди исполнил роль Альфи Соломонса, жестокого лидера еврейской банды в Лондоне 1920-х годов, а Андерсон играл столь же жестокого и непредсказуемого гангстера Артура Шелби, члена криминальной семьи Бирмингема.

В качестве благодарности Брайан Хелгеленд пригласил владельцев кафе “Pellicci” и членов их семьи на премьеру фильма в Лондоне.

Съемки фильма состоялись во многом благодаря тому, что на должность режиссера был найден американец. Предыдущая экранизация, фильм “Братья Крэй”, была очень британской по духу. Студия «Working Title» хотела, чтобы новый фильм был похож на американский гангстерский фильм, действие которого происходит в Лондоне 1960-х. Хелгеленд оказался очень подходящей кандидатурой: он снимал боевик “Расплата” и писал сценарий к картине “Секреты Лос-Анджелеса”.

Фильм расскажет историю близнецов Реджи и Ронни Крэй, культовых фигур преступного мира Великобритании 1960-х. Братья возглавляли самую влиятельную бандитскую группировку Ист-Энда. В их послужном списке: вооруженные грабежи, рэкет, поджоги, покушения, убийства и собственный ночной клуб, куда доезжали даже голливудские знаменитости. Среди их жертв — криминальные авторитеты Джек МакВитти и Джордж Корнелл.

7.8 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 1 октября 2015
Премьера в мире 3 сентября 2015
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Брайан Хелгеленд
Брайан Хелгеленд
В ролях
Том Харди
Том Харди
Эмили Браунинг
Эмили Браунинг
Тэрон Эджертон
Тэрон Эджертон
Кристофер Экклстон
Кристофер Экклстон
Дэвид Тьюлис
Дэвид Тьюлис
Все актеры и съемочная группа
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Мы – легенды В сущности, новый фильм режиссера и сценариста Брайана Хелгеленда – это не столько режиссура, сценарий и тому подобные вещи, сколько бенефис выдающегося актера, Тома Харди. Даже, можно сказать, бенефис двух Томов Харди, каждый из которых сыграл одного из братьев-близнецов Крэй. В России братья Крэй совершенно неизвестны (ну, во всяком случае, были неизвестны до выхода фильма Legend на отечественные экраны), а между тем у себя на родине, в Туманном Альбионе, они не менее…
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Oberon 11 октября 2015, 23:34
Достаточно хороший, качественный фильм с отличной актерской игрой главного героя.

8 из 10
migel 9 октября 2015, 16:21
отличный фильм, игра актеров на очень высоком уровне.
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36 голосов
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