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Постер фильма Я дышу
7.1
Я дышу - Трейлер
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7.1

Я дышу

, 2014
Respire
Франция / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Я дышу
7.1
Я дышу - Трейлер
Я дышу  Трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Фильм снят по мотивам романа Анн-Софи Брасм «Я дышу!»

  • Второй полнометражный проект Мелани Лоран, где она выступает в качестве режиссера. В том же году она работала и как актриса — сыграла второстепенную роль Дженни Рессмор в драме Клаудии Льосы «В воздухе». Удивительно, но эта французская киноактриса, получившая за свою карьеру множество наград, пришла в профессию и получила первую роль совершенно случайно — познакомившись с Жераром Депардье на съемках «Астерикса и Обеликса против Цезаря» в 1999 году. И в этой комедии она не играла!
  • Обе исполнительницы ключевых ролей номинировались на «Сезар» и «Люмьер» как самые многообещающие актрисы. Критики высоко оценили их работу. Также на «Люмьер» был номинирован оператор Анри Потье за лучшую операторскую работу. Сама картина попала в номинацию «Лучший фильм» на двух международных кинофестивалях — в Стокгольме и в Атланте. В Каннах она претендовала на лучший квир-фильм.
  • Жозефин Жапи (Шарли) дебютировала в кино в 10 лет, а в 18 исполнила роль певицы Франс Галль в байопике об актере Клоде Франсуа «Мой путь».
  • Лу де Лааж (Сара) начинала как модель. В этом же году снялась еще в двух проектах: «Бокал красного вина» (Эль) и короткометражке «Наш Фауст» (Марина).
  • Сыгравший Гастина Тома Соливерес поработал в этот год еще в «Холостяках в отрыве» (Абделькадер) и «Выпускном экзамене» (Грег).

Шарли всего 17, и жизнь только начинается. Ее терзают страхи и сомнения, она еще многого боится и не слишком уверена в себе. Однажды в ее классе появляется новенькая. Красотка Сара сразу сближается с Шарли, и все в ее жизни меняется. Отношения девушек перерастают в необычную и опасную связь, от которой будет непросто освободиться и вновь вздохнуть полной грудью…

В ролях

Лу де Лааж
Лу де Лааж
Sarah
Роксана Дюран
Роксана Дюран
Victoire
Алехандро Альбаррасин
Радивойе Буквич
Le père de Charlie
Изабель Карре
Изабель Карре
Vanessa - la mère de Charlie
Мари Денарно
Мари Денарно
Жозефин Жапи
Жозефин Жапи
Charlie
Клер Кейм
Laura
Тома Соливерес
Тома Соливерес
Gastine
Камилль Кларис
Камилль Кларис
Delphine
Лука Мелиава
Lucas
Луис Гринберг
Louise
Режиссер Мелани Лоран
Сценарист Жюльен Ламброскини, Анн-Софи Брасм, Мелани Лоран
Композитор Марк Шуарэн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 1 сентября 2014
Премьера в мире 17 мая 2014
Дата выхода
22 января 2015 Россия Арена 18+
22 января 2015 Беларусь
12 ноября 2014 Бельгия
8 октября 2015 Бразилия 16
13 ноября 2014 Греция
25 июня 2015 Дания
22 января 2015 Казахстан
20 мая 2015 Колумбия
10 июля 2015 Мексика
9 октября 2015 Норвегия
19 февраля 2016 Польша
14 мая 2015 Португалия
11 сентября 2015 США
22 января 2015 Украина
12 ноября 2014 Франция
12 ноября 2014 Швейцария 14

Где посмотреть фильм

ОККО
Сборы в мире $1 158 695
Производство Move Movie, Gaumont, Mely Productions
Другие названия
Respire, Breathe, Respira, Diši, Lélegezz!, Oddychaj, Pust, Træk vejret, Δύο ανάσες, Я дышу, 呼吸 友情と破壊, 呼吸 ―友情と破壊, 呼吸 -友情と破壊

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 18 голосов
7 IMDb
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Обновлено 24 апреля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Я дышу - Трейлер
Я дышу Трейлер
Я дышу - Трейлер 2
Я дышу Трейлер 2
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Отзывы о фильме

Урбан Крукер 2 апреля 2026, 16:44
"Я дышу" - реж. Мелани Лоран, страна: Франция, год: 2014

Мелани Лоран является довольно извнстной французской актрисой. Многие её помнят… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 24 апреля 2026, 19:25
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
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Я дышу

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