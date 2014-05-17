Фильм снят по мотивам романа Анн-Софи Брасм «Я дышу!»
Шарли всего 17, и жизнь только начинается. Ее терзают страхи и сомнения, она еще многого боится и не слишком уверена в себе. Однажды в ее классе появляется новенькая. Красотка Сара сразу сближается с Шарли, и все в ее жизни меняется. Отношения девушек перерастают в необычную и опасную связь, от которой будет непросто освободиться и вновь вздохнуть полной грудью…
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|Швейцария
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Мелани Лоран является довольно извнстной французской актрисой. Многие её помнят… Читать дальше…