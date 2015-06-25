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Супер Майк XXL Супер Майк XXL
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Magic Mike XXL

Супер Майк XXL, 2015

2015 / США
5.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Прошло 3 года после событий первого фильма. Майк реализовал мечту о мебельном бизнесе. Но он узнает, что его команда «Короли Тампы» собралась на последний концерт в Миртл-Бич…

  • Мэттью МакКонахи вел переговоры о том, чтобы повторить роль Далласа в сиквеле, но они сорвались по финансовым причинам. По данным студии, с момента получения «Оскара» за «Далласский клуб покупателей» (2013) его зарплата увеличилась.
  • Алекс Петтифер не стал играть Адама. Отчеты о продюсировании показали, что он и Татум не ладили.
  • Роль Джады Пинкетт Смит (Руни) изначально предназначалась для Джейми Фокс, но, к ее огромному удивлению, Татум попросил Джаду сыграть — буквально в последний момент.
  • Есть предположение, что Коди Хорн не вернулась на роль Брук, поттому что персонаж не понравился фанатам в 1 части.
  • Марго Робби отказалась от роли Зои из-за конфликта в расписании — она работала в «Фокусе» (2015). Была приглашена Эмбер Херд.
  • Поцелуй между Смит и Элизабет Бэнкс был снят, но не вошел в финальную версию.
  • МакКонахи, Петтифер и Коди Хорн не снимались в сиквеле, и отсутствие их персонажей требовалось объяснить. Упоминается, что Даллас и Адам начали новое шоу в Китае, и Майк рассказывает, что его девушка рассталась с ним, отвергнув его предложение руки и сердца.

Прошло три года после того, как Майк на пике своей популярности закончил карьеру стриптизера, а клуб «Короли Тампы» уже почти готов признать свое поражение. Но проделать это в своем стиле: готовясь «зажечь» Мёртл-Бич, они снова разделят сцену с легендарным Супер Майком. Дорога на последнее шоу проходит через Джеконсвилл и Саванну, где Майк и парни повстречают старых знакомых и заведут новых, а также выучат пару неизбитых движений, тряхнув при этом стариной.

5.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 2 июля 2015
Премьера онлайн 16 ноября 2021
Премьера в мире 25 июня 2015
Возраст 18+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Грегори Джейкобс
В ролях
Ченнинг Татум
Ченнинг Татум
Мэтт Бомер
Мэтт Бомер
Эмбер Херд
Эмбер Херд
Элизабет Бэнкс
Элизабет Бэнкс
Джо Манганьелло
Джо Манганьелло
Все актеры и съемочная группа
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Супер Майк XXL
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Екатерина 11 октября 2015, 23:34
Ходили с мужем(нравятся фильмы о танцах,да и первая часть вроде ничего была...). Разочарованы! Понятно почему в зале было всего 8 человек... Ни… Читать дальше…
Шпион 11 октября 2015, 23:29
Смазливые мальчики никогда не буду хорошими актерами) Татум изначально танцор...причем так себе...вот и пусть танцует в кабаре)
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