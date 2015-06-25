Супер Майк XXL, 2015

Прошло три года после того, как Майк на пике своей популярности закончил карьеру стриптизера, а клуб «Короли Тампы» уже почти готов признать свое поражение. Но проделать это в своем стиле: готовясь «зажечь» Мёртл-Бич, они снова разделят сцену с легендарным Супер Майком. Дорога на последнее шоу проходит через Джеконсвилл и Саванну, где Майк и парни повстречают старых знакомых и заведут новых, а также выучат пару неизбитых движений, тряхнув при этом стариной.