1000 глаз доктора Маддина, 2015

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о выходе в прокат О фильме Герой этого документального фильма — авангардный режиссер Гай Мэддин. Развернуть 6.7 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7 Продолжительность 1 час 5 минут Год выпуска 2015 Премьера в России 8 сентября 2015 Премьера в мире 8 сентября 2015 Возраст 16+ Режиссер Ив Монтмайер В ролях Кеннет Энгер Удо Кир Гай Мэддин Все актеры и съемочная группа 1 постер

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