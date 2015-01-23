Ведьма, 2015

Действие фильма происходит в Новой Англии в начале XVII века. Супружеская пара пуритан Уильям и Кэтрин пытаются вести благочестивую христианскую жизнь, живя в лачуге на краю непроходимого леса с пятью детьми. Однажды их новорожденный сын таинственным образом пропадает прямо из-под рук старшей дочери Томасин. Кэтрин сразу же проявляет подозрительность по отношению к дочери, которую младшие дети почему-то обвиняют в ведьмовстве, пока Уильям безуспешно пытается сохранить распадающуюся семью. Между тем над их домом сгущаются мрачные тени…