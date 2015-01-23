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The VVitch: A New-England Folktale

Ведьма, 2015

2015 / США / Великобритания / Канада / Бразилия
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Действие фильма происходит в Новой Англии в начале XVII века. Супружеская пара пуритан Уильям и Кэтрин пытаются вести благочестивую христианскую жизнь, живя в лачуге на краю непроходимого леса с пятью детьми. Однажды их новорожденный сын таинственным образом пропадает прямо из-под рук старшей дочери Томасин. Кэтрин сразу же проявляет подозрительность по отношению к дочери, которую младшие дети почему-то обвиняют в ведьмовстве, пока Уильям безуспешно пытается сохранить распадающуюся семью. Между тем над их домом сгущаются мрачные тени… 

  • В одном из кадров на посевах кукурузы можно увидеть следы спорыньи, галлюциногенного гриба, влиянию которого многие приписывают истории из реальной жизни об одержимости и колдовстве.
  • По словам оператора Ярин Блашке, фильм в основном снимался при естественном освещении, а также при свете свечей и газовых ламп. 
  • Исторические предпосылки фильма основаны на первой в Америке истерии ведьм, действие которой происходило за шестьдесят два года до печально известного «Суда над Салемскими ведьмами» в колониальном Массачусетсе.
  • Хотя сюжет фильма был задуман буквально, режиссер Роберт Эггерс сказал о нескольких небольших намеках, которые он и создатели фильма оставляли на протяжении всего фильма, которые можно было бы истолковать как объяснения происходящих событий помимо сверхъестественного.

Семья колонистов покидает плантацию, чтобы жить на уединенной ферме рядом с лесом в Новой Англии. Но вскоре младший ребёнок, ещё младенец, исчезает.

6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 23 января 2015
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 23 января 2015
Возраст 16+
Режиссер
Роберт Эггерс
Роберт Эггерс
В ролях
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой
Ралф Айнесон
Ралф Айнесон
Кейт Дики
Кейт Дики
Харви Скримшо
Все актеры и съемочная группа
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Ведьма
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