Ультраамериканцы, 2015

В качестве рекламного хода компания “Lionsgate” на фестивале “Comic Con” в Сан-Диего раздавала и доставляла бесплатную марихуану всем, у кого было медицинское разрешение на ее употребление.

Название и сюжет фильма являются отсылкой к секретному исследовательскому проекту ЦРУ под названием «МК Ультра». Это был проект по объединению знаний американских и немецких ученых в области манипулирования сознанием. Буквы MK обозначают слова “разум” и “контроль”, а «ультра» относится к самому высокому уровню секретности. Главная цель проекта состояла в том, чтобы придумать способы вызвать у испытуемых множественное расстройство личности и выяснить, как эти личности могут быть затем вызваны и использованы. Проект начался в 1953 году в рамках операции «Скрепка», после того, как в США были перевезены ученые из нацистской Германии, и официально завершился в 1973 году.

На роль Виктории Лассетер была выбрана Ума Турман, но сотрудничество с ней так и не состоялось. Ее заменила Шэрон Стоун, но проблемы с рабочим графиком вынудили ее оставить проект. В итоге роль досталась Конни Бриттон.

Фильм “Ультраамериканцы” часто описывают как “Борн — торчок”, имея в виду сюжетное сходство с фильмом “Идентификация Борна”, где главный герой тоже оказался потерявшим память супер-солдатом. Что примечательно, в обоих фильмах снялся актер Уолтон Гоггинс. Он играл техника ЦРУ в “Идентификации Борна” и агента по кличке Хохмач в этом фильме.

Писатель Стивен Кинг написал в своем “Twitter”, что ему понравится фильм, назвав его “свежим и захватывающим”.

Главных героев зовут Майк и Фиби. В фильме “Мой парень — киллер”, также написанным сценаристом Максом Лэндисом, проводится свадебная церемония в честь людей по имени Майк и Фиби.

Когда Майк покупает фейерверк у Роуз, вывеска на стриптиз-баре гласит: “Мы уволили урода”.

Первый фильм, выпущенный со звуковым сопровождением стандарта “DTS:X”.

Второй совместный фильм Кристен Стюарт и Джесси Айзенберга из трех. Они также снимались в “Парке культуры и отдыха” и “Светской жизни”.

Кристен Стюарт покрасила волосы в ярко-красный цвет ради роли.

В трейлере Тофер Грейс имитирует, как людей подрывает бомба, но в фильме эта сцена заменена на “детские игры кончились”.

Это второй фильм, в котором Джесси Айзенберг спрашивает, настоящий ли он. Первым раз он задавался этим вопросом в фильме “Двойник”.

В одной из первых сцен Майк и Фиби смотрят телевизор, в котором можно заметить попугая. Это, скорее всего, отсылка к мультфильму “Рио”, в котором Айзенберг озвучивал Голубчика.