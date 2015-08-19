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Ультраамериканцы Ультраамериканцы
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American Ultra

Ультраамериканцы, 2015

2015 / США
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Майк — неприметный парнишка, который живет в американском захолустье и работает продавцом в магазинчике при заправке. В свободное время Майк курит марихуану и рисует комиксы, а еще у него есть любимая девушка Фиби, с которой они живут тихой и скромной жизнью и очень любят друг друга. Майк хочет сделать Фиби предложение, но никак не может решиться и выбрать подходящий момент.

Однажды в магазине Майка появляется странная женщина в солнцезащитных очках и начинает нести какую-то чушь, повторяя непонятные бессвязные фразы. Сначала Майк ничего не понимает, а потом на несколько секунд у него наступает помутнение рассудка. Женщина извиняется и уходит, а в жизни Майка происходят два странных события. Во-первых, возле заправки его пытаются убить двое вооруженных неизвестных. Во-вторых, Майк, сам не понимая как, оказывает им жесточайшее сопротивление и одерживает над нападающими убедительную победу.

Майк и Фиби понимают, что здесь что-то нечисто, но разобраться не успевают: на них открывают охоту правительство. Придется Майку снова воспользоваться своими внезапно открывшимися способностями.

В качестве рекламного хода компания “Lionsgate” на фестивале “Comic Con” в Сан-Диего раздавала и доставляла бесплатную марихуану всем, у кого было медицинское разрешение на ее употребление.

Название и сюжет фильма являются отсылкой к секретному исследовательскому проекту ЦРУ под названием «МК Ультра». Это был проект по объединению знаний американских и немецких ученых в области манипулирования сознанием. Буквы MK обозначают слова “разум” и “контроль”, а «ультра» относится к самому высокому уровню секретности. Главная цель проекта состояла в том, чтобы придумать способы вызвать у испытуемых множественное расстройство личности и выяснить, как эти личности могут быть затем вызваны и использованы. Проект начался в 1953 году в рамках операции «Скрепка», после того, как в США были перевезены ученые из нацистской Германии, и официально завершился в 1973 году.

На роль Виктории Лассетер была выбрана Ума Турман, но сотрудничество с ней так и не состоялось. Ее заменила Шэрон Стоун, но проблемы с рабочим графиком вынудили ее оставить проект. В итоге роль досталась Конни Бриттон.

Фильм “Ультраамериканцы” часто описывают как “Борн — торчок”, имея в виду сюжетное сходство с фильмом “Идентификация Борна”, где главный герой тоже оказался потерявшим память супер-солдатом. Что примечательно, в обоих фильмах снялся актер Уолтон Гоггинс. Он играл техника ЦРУ в “Идентификации Борна” и агента по кличке Хохмач в этом фильме.

Писатель Стивен Кинг написал в своем “Twitter”, что ему понравится фильм, назвав его “свежим и захватывающим”.

Главных героев зовут Майк и Фиби. В фильме “Мой парень — киллер”, также написанным сценаристом Максом Лэндисом, проводится свадебная церемония в честь людей по имени Майк и Фиби.

Когда Майк покупает фейерверк у Роуз, вывеска на стриптиз-баре гласит: “Мы уволили урода”.

Первый фильм, выпущенный со звуковым сопровождением стандарта “DTS:X”.

Второй совместный фильм Кристен Стюарт и Джесси Айзенберга из трех. Они также снимались в “Парке культуры и отдыха” и “Светской жизни”.

Кристен Стюарт покрасила волосы в ярко-красный цвет ради роли.

В трейлере Тофер Грейс имитирует, как людей подрывает бомба, но в фильме эта сцена заменена на “детские игры кончились”.

Это второй фильм, в котором Джесси Айзенберг спрашивает, настоящий ли он. Первым раз он задавался этим вопросом в фильме “Двойник”.

В одной из первых сцен Майк и Фиби смотрят телевизор, в котором можно заметить попугая. Это, скорее всего, отсылка к мультфильму “Рио”, в котором Айзенберг озвучивал Голубчика.

А вдруг ты тоже спецагент, обладающий уникальной боевой подготовкой и сверхинтеллектом? Но просто ты забыл об этом… Как Майк Хоуэлл, лоботряс с бензоколонки, который безмятежно читает комиксы и курит дурь пока славное прошлое не настигает его. И обдолбанный агент №1 становится мишенью №1.

7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 2 сентября 2015
Премьера в мире 19 августа 2015
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Нима Нуризаде
Нима Нуризаде
В ролях
Джесси Айзенберг
Джесси Айзенберг
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт
Джон Легуизамо
Джон Легуизамо
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
Тофер Грейс
Тофер Грейс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ультраамериканцы 8 постеров
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Ультра красит нежным светом… Как любил говаривать гетман-диссидент Мазепа в поэме Пушкина «Полтава»: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». «Ультраамериканцы», похоже, стали очередной иллюстрацией к данному тезису о старинных законах менеджмента. В роли коня выступил режиссер Нима Нуризаде, до этого поставивший лишь угарную вечеринкомедию «Проект Х» (российские прокатчики не поленились добавить к оригинальному названию подзаголовок «Дорвались»), а в роли трепетной лани –…
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алексей 9 октября 2015, 16:49
Полная херня, вчера люди выходили из зала на середине фильма. Мы с другом принципиально ДОСИДЕЛИ до конца и очень сильно ржали над тупостью весь… Читать дальше…
МордахейЛеви 9 октября 2015, 16:49
очередной самобогоизбранный самобогом убивает гоев пачками. Наверное это повод для гордости тех, у кого помимо страны проживания есть еще и историческая родина.
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