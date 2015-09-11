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Sicario

Убийца, 2015

2015 / США
7.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Когда на границе США и Мексики становится критической ситуация, связанная с самоуправством крупнейшего местного наркокартеля, ФБР отправляет  на место агента по розыску похищенных Кейт Мэйсер. Она подозревает, что дело связано с мексиканским предпринимателем Мануэлем Диасом, ответственным за гибель ее команды. В качестве напарников к Кейт приставлены агент Мэтт Грэйвер и загадочный прокурор Алехандро. Девушка подозревает последнего в двойной игре, но на самом деле он преследует совсем другие цели… 

  • Хотя персонаж Бенисио Дель Торо очень молчалив, изначально у него было куда больше реплик. В оригинальном сценарии Алехандро несколько раз объяснял Кейт свое прошлое, но почти сразу Дель Торо и Вильнев поняли, что это выглядело довольно глупо. По оценке режиссера, они сократили 90% диалогов, которые изначально были написаны для Алехандро.
  • Когда измученный съемками в фильме «Эверест» Джош Бролин отказался от участия в этом проекте, оператор Роджер Дикинс прислал ему электронное письмо, в котором умолял его присоединиться к касту фильма. Под таким напором актер передумал. 
  • Кадры, снятые как бы из прибора ночного видения, сделаны не при помощи спецэффектов: они были сделаны настоящий тепловизионной камерой FLIR SC8300.

Безлюдные пустоши, по которым проходит граница между Мексикой и США – это территория без правил, поле битвы между мексиканскими наркокартелями и американскими спецслужбами. Агент ФБР Кейт Мэйсер, которая работает в приграничных районах, старается придерживаться собственных идеалов, хотя и начинает ощущать, что исход войны с наркотрафиком складывается не в пользу служителей закона.

Однажды ей предоставляется шанс принять участие в работе элитного подразделения по борьбе с наркотиками, возглавляемого агентом Мэттом Грейвером. Самый загадочный участник команды – местный консультант, человек без имени, привычек, и, кажется, без прошлого. Его истинное лицо откроется только в ходе рискованной операции, во время которой Кейт будет вынуждена поступиться собственными принципами, чтобы остаться в живых.

7.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2015
Премьера в России 26 ноября 2015
Премьера онлайн 1 июня 2021
Премьера в мире 11 сентября 2015
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Дени Вильнев
Дени Вильнев
В ролях
Эмили Блант
Эмили Блант
Джош Бролин
Джош Бролин
Бенисио Дель Торо
Бенисио Дель Торо
Джон Бернтал
Джон Бернтал
Виктор Гарбер
Виктор Гарбер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Убийца 9 постеров
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Переступая черту Канадский режиссёр Дени Вильнёв продолжает завоёвывать зрительские сердца, всё больше утверждаясь в собственном стиле. Его фильмы обладают уникальной атмосферой, которая моментально приковывает внимание к происходящему на экране. Ему также мастерски удаётся глубокую, личностную драму обрисовать контуром из детектива, триллера и криминала. Таким образом, родилось очередное фирменное сплетение жанров, которому автор подарил испанское имя «Sicario», что дословно…
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