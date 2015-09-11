Убийца, 2015

Безлюдные пустоши, по которым проходит граница между Мексикой и США – это территория без правил, поле битвы между мексиканскими наркокартелями и американскими спецслужбами. Агент ФБР Кейт Мэйсер, которая работает в приграничных районах, старается придерживаться собственных идеалов, хотя и начинает ощущать, что исход войны с наркотрафиком складывается не в пользу служителей закона.

Однажды ей предоставляется шанс принять участие в работе элитного подразделения по борьбе с наркотиками, возглавляемого агентом Мэттом Грейвером. Самый загадочный участник команды – местный консультант, человек без имени, привычек, и, кажется, без прошлого. Его истинное лицо откроется только в ходе рискованной операции, во время которой Кейт будет вынуждена поступиться собственными принципами, чтобы остаться в живых.