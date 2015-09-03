Парень с нашего кладбища, 2015

Двадцатипятилетний провинциальный парень Коля приезжает в Москву к своему дяде. Ему нужно как можно быстрее отдать долг, который висит на нем с прошлого места работы, он готов работать каждый день. Точнее, каждую ночь. Так как дядя устраивает племянника ночным сторожем на… кладбище. Новый сторож приступает к первому дежурству, но к тому, что происходит на кладбище, когда стемнеет, он оказывается не готов. А впереди еще не одна ночь, и Коле нужно сделать выбор: разобраться с таинственными гостями или сбежать.