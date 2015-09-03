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Парень с нашего кладбища, 2015

2015 / Россия
5.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Чтобы вернуть денежный долг, провинциал Коля приезжает в Москву и при помощи родного дяди устраивается на работу — охранником на кладбище. Сначала кажется, что работа непыльная, но на поверку погост оказывается крайне беспокойным местом: Коля сталкивается со множеством неадекватных посетителей, а вскоре замечает, что по ночам на кладбище творится что-то странное. 

  • Рабочее название фильма — “Без выходных”. 
  • Премьера фильма состоялась в июне 2015 года в рамках 26-го российского кинофестиваля “Кинотавр”. 
  • Специально для съемок фильма были построены декорации кладбища, на котором было около 50 могил. 
  • Изначально Александра Паля хотели взять на роль Жлоба, но он сказал, что не хочет вновь играть гопника, поскольку за ним начинает закрепляться это амплуа. Актер  предложил свою кандидатуру на главную роль и после проб его утвердили. 
  • Режиссерский дебют в полнометражном кино для Ильи и Антона Чижиковых. 
  • Фильм был снят за 30 смен, 15 из которых были ночными. Снимали с августа 2014 года в лесах Ярославской области. 
  • Роль корреспондента мистической передачи сыграл Сергей Мезенцев, ставший известным благодаря роли провинциального корреспондента Ильи Огурцова в шоу “Реутов ТВ”. 

Двадцатипятилетний провинциальный парень Коля приезжает в Москву к своему дяде. Ему нужно как можно быстрее отдать долг, который висит на нем с прошлого места работы, он готов работать каждый день. Точнее, каждую ночь. Так как дядя устраивает племянника ночным сторожем на… кладбище. Новый сторож приступает к первому дежурству, но к тому, что происходит на кладбище, когда стемнеет, он оказывается не готов. А впереди еще не одна ночь, и Коле нужно сделать выбор: разобраться с таинственными гостями или сбежать.

5.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 3 сентября 2015
Премьера в мире 3 сентября 2015
Возраст 12+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Илья Чижиков
В ролях
Александр Паль
Александр Паль
Игорь Жижикин
Игорь Жижикин
Владимир Сычев
Владимир Сычев
Александр Ильин
Александр Ильин
Кристина Казинская
Кристина Казинская
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Парень с нашего кладбища 1 постер
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Парень с нашего кладбища смотреть онлайн

Парень с нашего кладбища
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Анна 9 октября 2015, 16:48
Отличный фильм!Настроение после просмотра замечательное!!!
Анна 9 октября 2015, 16:48
Отличный фильм!Настроение после просмотра замечательное!!!
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15 голосов
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