Над и под, 2015

Рик, Синди и Лало по кличке Покровитель обитают в городских подземельях, Дейв — в одиночестве в Калифорнийской пустыне, Эйприл — в экспедиции, симулирующей экспедицию на Марс где-то в глуши Юты. Если в принципе возможно снять документальное, а не художественное кино о том, как человек будет выживать в постапокалиптическом постядерном будущем, на Земле или другой планете — то режиссер Николас Штайнер сделал именно это. О чем думают диггеры под Лас-Вегасом, как добывают себе пропитание пустынные люди, что ищут ученые на Марсе? Как они оказались в этих местах, что привело их сюда и что ждет в будущем — об этом рассказывает «Над и под» не столько словами героев, сколько болезненно-красивыми планами, музыкой и монтажом.