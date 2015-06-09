Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Барбоскины Team" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Синдром Петрушки Синдром Петрушки
Киноафиша Фильмы Синдром Петрушки

Синдром Петрушки, 2014

2014 / Россия / Швейцария / Германия
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Супруги Петр и Лиза неразлучны с детства. Когда-то давно маленький Петя стал свидетелем самоубийства матери Лизы. Рядом с местом трагедии стояла брошенная без присмотра коляска, в которой сидела малышка с огненно-рыжими волосами. Увидев эту девочку с кукольной внешностью, Петя полюбил ее раз и навсегда. Став взрослыми, герои, несмотря на протесты отца Лизы, уехали из провинции в Петербург. Вскоре они поставили сложный хореографический номер, с которым отправились на гастроли и завоевали признание зрителей. Петр и Лиза были счастливы - ровно до тех пор, пока не умирает их ребенок, появившийся на свет с синдромом Ангельмана…

  • В основу сценария лег одноименный роман писательницы Дины Рубиной. 
  • Все куклы, которые видит в кадре зритель, были изготовлены специально для фильма. 
  • Номер, который показывают на гастролях Петр и Лиза, был поставлен балетмейстером Раду Поклитару. Это его первый опыт работы в качестве хореографа для большого кино.
  • Чулпан Хаматова (Лиза) и Евгений Миронов уже не в первый раз появляются вместе на экране. До съемок в “Синдроме Петрушки” они сыграли в сериалах “Достоевский” 2010 года и “Пепел” 2013 года. Позднее они также работали вместе на съемочной площадке фильмов “Иванов” (2018) и “ВМаяковский” (2018). 

Петя с детства одержим кукольным театром, но еще больше он одержим живой девочкой Лизой. Петя создает Лизу, как Пигмалион Галатею — он становится для нее отцом, другом, мужем… Но если Пигмалион страдал от того, что не мог оживить камень, то Петя сталкивается с обратной проблемой: Лиза — живая женщина. Она никогда не покорится ему полностью и никогда не будет принадлежать ему безраздельно…

7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2014
Премьера в России 5 ноября 2015
Премьера в мире 9 июня 2015
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Елена Хазанова
Елена Хазанова
В ролях
Евгений Миронов
Евгений Миронов
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова
Мераб Нинидзе
Мераб Нинидзе
Зураб Кипшидзе
Александр Кузнецов
Александр Кузнецов
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Руби Спаркс
Руби Спаркс (2012)
7.2
Петровы в гриппе
Петровы в гриппе (2021)
6.9117646
Дом Солнца
Дом Солнца (2010)
7.064516
Бумажный солдат
Бумажный солдат (2008)
7.105263
Под электрическими облаками
Под электрическими облаками (2015)
5.5
Утомленные солнцем 2: Предстояние
Утомленные солнцем 2: Предстояние (2010)
5.7928996
Событие (2009)
5.5384617
Покаяние
Покаяние (1987)
7
Дом дураков
Дом дураков (2002)
8
Просточеловек
Просточеловек (2022)
0
Последняя ночь
Последняя ночь (2015)
6.3076925
Предел желаний
Предел желаний (1982)
6.4
Постер фильма Синдром Петрушки 3 постера
Кинофестиваль Кинотавр Приз им. М. Таривердиева «За лучшую музыку к фильму»
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Синдром Петрушки смотреть онлайн

Синдром Петрушки
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Руби Спаркс
 
Петровы в гриппе
 
Дом Солнца
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Пролетая над гнездом Петрушки Экранизацию романа Дины Рубиной «Синдром Петрушки», которую осуществила Елена Хазанова, швейцарский кинорежиссер родом из Москвы, – можно назвать, без преувеличения, виртуозной: в фильме заявлено сразу несколько беспроигрышно-неисчерпаемых тематических линий, и каждая из них максимально элегантно сведена на нет, чтобы авторам, не дай бог, не сказать чего-нибудь определенного. Тут как бы полно гофманианы, могущей привести аккурат в царство «Господина оформителя»:…
Читать
Peperuda 24 ноября 2015, 00:42
Дина Рубина-одна из любимейших современных писателей и я с нетерпением ждала премьеру с замечательными актерами. Но увы...фильм полностью разочаровал… Читать дальше…
Отзывы Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
2022, США, фантастика, боевик
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение
2022, Великобритания, триллер
Мия и Я: Легенда Сентопии
Мия и Я: Легенда Сентопии
2022, Германия / Австрия, детский
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Легенды Орлёнка
Легенды Орлёнка
2021, Россия, детектив, фэнтези
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва
2022, США, криминал, драма, ужасы
Related video
Диеты ни при чем: секрет осиной талии Гурченко раскрыли после смерти
Стала «нерукопожатной» из-за болезни мужа: вдова Караченцова ошеломила признанием
«Собираюсь стать королевой»: заявление Меган Маркл вызвало оторопь
Лолита выдала истинное отношение к «Ласковому маю»: такого не ожидал никто
Десятки лет водила зрителей за нос: главный секрет Пугачевой предали огласке
«Досталось лучшее от родителей»: Климова показала подросшую дочь от Гелы Месхи
Никого не узнает и нуждается в уходе: дочь показала фото Маргариты Тереховой накануне юбилея
Впервые появился на публике без парика: правду о состоянии Малахова слили в Сеть
Раскол в «идеальной» семье? Барановская огорошила признанием о дочери
«Отключите ей микрофон!»: такого поступка от Загитовой не ожидал никто
Истинные доходы больше не секрет: Ханде Эрчел отказывается от ролей не просто так
Artik & Asti на грани распада? Подробности возвращения Артика на сцену слили в Сеть
Приложение киноафиши