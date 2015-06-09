Синдром Петрушки, 2014

Супруги Петр и Лиза неразлучны с детства. Когда-то давно маленький Петя стал свидетелем самоубийства матери Лизы. Рядом с местом трагедии стояла брошенная без присмотра коляска, в которой сидела малышка с огненно-рыжими волосами. Увидев эту девочку с кукольной внешностью, Петя полюбил ее раз и навсегда. Став взрослыми, герои, несмотря на протесты отца Лизы, уехали из провинции в Петербург. Вскоре они поставили сложный хореографический номер, с которым отправились на гастроли и завоевали признание зрителей. Петр и Лиза были счастливы - ровно до тех пор, пока не умирает их ребенок, появившийся на свет с синдромом Ангельмана…