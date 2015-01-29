Эффект Лазаря, 2015

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Группа молодых ученых проводит секретные исследования так называемой сыворотки Лазаря. В результате роковой случайности одна из участниц группы, молодая женщина по имени Зои, погибает от удара электрическим током. Пытаясь исправить случившееся, исследователи открывают тайну, что не давала покоя человечеству на протяжении сотен веков - экспериментаторам удается воскресить умершую напарницу. Однако они даже предположить не могут, к каким катастрофическим последствиям может привести их сенсационное открытие... Развернуть Изначально картина должна была называться “Лазарь”.

Имя “Зои” символично - в переводе с греческого оно означает “жизнь”.

В названии сыворотки обыгрывается библейская легенда о Лазаре, человеке, воскресшем спустя четыре дня после собственной смерти.

Съемки длились не слишком долго - в общей сложности участники съемочной группы и актеры провели на площадке менее двух месяцев.

Оливия Уайлд, исполнившая роль Зои, призналась, что источником вдохновения для нее послужил персонаж Джона Малковича в фильме “Опасные связи” 1988 года - виконт де Вальмон.

Настольная игра, в которую играют в кадре Клэй и Нико - популярная стратегия “Колонизаторы”. Развернуть Команда любознательных студентов узнает секрет воскрешения людей из мертвых. Однако их открытие приводит к страшным последствиям. Развернуть 6.7 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 5.2 Продолжительность 1 час 23 минуты Год выпуска 2015 Премьера в России 26 марта 2015 Премьера онлайн 24 января 2019 Премьера в мире 29 января 2015 Возраст 16+ Прокатчик Вест Режиссер Дэвид Гелб В ролях Оливия Уайлд Марк Дюпласс Дональд Гловер Эван Питерс Сара Болгер Все актеры и съемочная группа 4 постера

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