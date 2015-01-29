Эффект Лазаря, 2015

Группа молодых ученых проводит секретные исследования так называемой сыворотки Лазаря. В результате роковой случайности одна из участниц группы, молодая женщина по имени Зои, погибает от удара электрическим током. Пытаясь исправить случившееся, исследователи открывают тайну, что не давала покоя человечеству на протяжении сотен веков - экспериментаторам удается воскресить умершую напарницу. Однако они даже предположить не могут, к каким катастрофическим последствиям может привести их сенсационное открытие...
Команда любознательных студентов узнает секрет воскрешения людей из мертвых. Однако их открытие приводит к страшным последствиям.
только почему так мало?… Читать дальше…