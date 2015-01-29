Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Эффект Лазаря Эффект Лазаря
Киноафиша Фильмы Эффект Лазаря
The Lazarus Effect

Эффект Лазаря, 2015

2015 / США
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Группа молодых ученых проводит секретные исследования так называемой сыворотки Лазаря. В результате роковой случайности одна из участниц группы, молодая женщина по имени Зои, погибает от удара электрическим током. Пытаясь исправить случившееся, исследователи открывают тайну, что не давала покоя человечеству на протяжении сотен веков - экспериментаторам удается воскресить умершую напарницу. Однако они даже предположить не могут, к каким катастрофическим последствиям может привести их сенсационное открытие...

  • Изначально картина должна была называться “Лазарь”. 
  • Имя “Зои” символично  - в переводе с греческого оно означает “жизнь”. 
  • В названии сыворотки обыгрывается библейская легенда о Лазаре, человеке, воскресшем спустя четыре дня после собственной смерти. 
  • Съемки длились не слишком долго - в общей сложности участники съемочной группы и актеры провели на площадке менее двух месяцев. 
  • Оливия Уайлд, исполнившая роль Зои, призналась, что источником вдохновения для нее послужил персонаж Джона Малковича в фильме “Опасные связи” 1988 года - виконт де Вальмон. 
  • Настольная игра, в которую играют в кадре Клэй и Нико - популярная стратегия “Колонизаторы”. 

Команда любознательных студентов узнает секрет воскрешения людей из мертвых. Однако их открытие приводит к страшным последствиям.

6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 26 марта 2015
Премьера онлайн 24 января 2019
Премьера в мире 29 января 2015
Возраст 16+
Прокатчик Вест
Режиссер
Дэвид Гелб
В ролях
Оливия Уайлд
Оливия Уайлд
Марк Дюпласс
Марк Дюпласс
Дональд Гловер
Дональд Гловер
Эван Питерс
Эван Питерс
Сара Болгер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Эффект Лазаря 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Франкенштейн умер, но дело его живет. Воскрешение мертвецов при помощи электричества – остается неувядаемым трендом, совершенствуются лишь детали, сообразно с развитием биохимии, неврологии, реаниматологии и прочих вкусных дисциплин. Отправной точкой для «Эффекта Лазаря» стала знаменитая 320-страничная книга доктора медицины Рика Страссмана «DMT: Молекула Духа» (DMT: The Spirit Molecule: A Doctor’s Revolutionary Research into the Biology of Near-Death and…
Читать
Андрей 15 октября 2015, 00:25
нууу, в целом хороший фильм! больших ожиданий у меня не было(после трейлера), но и те, что были - он оправдал!

только почему так мало?… Читать дальше…
Ваня 15 октября 2015, 00:25
Слабое подобие к фильмам Люсиа и Астрал
Отзывы Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Первый взгляд на Оливию Уайлд в «Эффекте Лазаря» Появился первый кадр триллера Дэвида Гелба «Эффект Лазаря / The Lazarus Effect». На снимке изображена пугающая Оливия Уайлд, которая полна решимости просверлить себе мозг. Также в картине сыграли
Написать
6 января 2015 00:00
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
трейлер 2
Трейлер 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Приложение киноафиши