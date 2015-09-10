Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Непослушная" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Визит Визит
Киноафиша Фильмы Визит
The Visit

Визит, 2015

2015 / США
7.2 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Подростки, брат и сестра, получают приглашение погостить от бабушки с дедушкой, которых они никогда не видели. Когда-то их мать сбежала без оглядки из родительского дома и с тех пор старалась не вспоминать события той ночи. Ребята принимают приглашение, но, вскоре после приезда они начинают замечать некоторые странности в поведении новоявленных родственников.

  • Среди фотографий, висящих на стене в доме бабушки и дедушки, есть изображение куклы Аннабель из фильма «Заклятие» 2013 года.
  • Режиссером и сценаристом фильма является М. Найт Шьямалан. Он известен зрителю как режиссер фильмов «Шестое чувство», «Неуязвимый», «Таинственный лес», «Сплит». При создании ленты «Неуязвимый» и ее сиквелов «Сплит» и «Стекло» М. Найт Шьямалан также выступил в качестве как режиссера, так и сценариста картины.
  • Для создания фильма режиссер использовал деньги, полученные за работу над картиной "После нашей эры" (2013).
  • Рабочее название картины – «Ночная спутанность».
  • Жанр фильма заявлен как ужасы/триллер, но, вместе с тем, в картине присутствует немало комедийных эпизодов.
  • Фильм также снят в жанре псевдодокументальной ленты.

Говорят, демонов прошлого лучше не будить.

Много лет назад она бежала из родительского дома без оглядки и с тех пор старалась не вспоминать события той самой ночи. Теперь у нее уже взрослые дети. Однажды они получают приглашения от бабушки и дедушки, которых никогда не видели прежде, и решают нанести им визит...

7.2 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 26 ноября 2015
Премьера онлайн 16 августа 2022
Премьера в мире 10 сентября 2015
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
М. Найт Шьямалан
М. Найт Шьямалан
В ролях
Кэтрин Хан
Кэтрин Хан
Эд Оксенбульд
Эд Оксенбульд
Бенджамин Кейнс
Питер МакРобби
Эрика Линн Маршалек
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Астрал
Астрал (2011)
8.069307
Очень плохие мамочки 2
Очень плохие мамочки 2 (2017)
6.3703704
Очень плохие мамочки
Очень плохие мамочки (2016)
7
Дорога в Голливуд
Дорога в Голливуд (2015)
4.6153846
Таинственный лес
Таинственный лес (2004)
7.357143
Дальше живите сами
Дальше живите сами (2014)
6.6666665
Мы - Миллеры
Мы - Миллеры (2013)
7.952381
Невероятная жизнь Уолтера Митти
Невероятная жизнь Уолтера Митти (2013)
7.355263
Мой придурочный брат
Мой придурочный брат (2011)
6.3333335
Продавец
Продавец (2009)
7.071429
Сводные братья
Сводные братья (2008)
6.5
Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди
Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди (2004)
6
Постер фильма Визит 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Визит смотреть онлайн

Визит

Похожие фильмы онлайн

Астрал
 
Очень плохие мамочки 2
 
Очень плохие мамочки
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Swi4e1 3 декабря 2015, 13:24
Афигенный фильм !!!!!!! Лучший ужастик за последние годы. Очень круто и качественно снят. Весь фильм держит тебя в напряжении . Бабуля с дедом… Читать дальше…
Куропатка 9 октября 2015, 16:47
Очень жду премьеру этого фильма! Надеюсь он меня не разочарует! Скорей бы!!!!

От трейлеров мурашки бегают по всему телу! ✊
Отзывы Написать
23 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Обойдемся без романтики: 8 хорроров, которые стоит посмотреть на первом свидании Фильмы ужасов для незабываемого Дня всех влюбленных – от черных комедий до культовых слэшеров.
Написать
13 февраля 2023 13:00
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба
2023, США, боевик, комедия, мелодрама
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Быть
Быть
2022, Россия, комедия
Знакомство родителей
Знакомство родителей
2023, США, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Приложение киноафиши