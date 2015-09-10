Визит, 2015

Подростки, брат и сестра, получают приглашение погостить от бабушки с дедушкой, которых они никогда не видели. Когда-то их мать сбежала без оглядки из родительского дома и с тех пор старалась не вспоминать события той ночи. Ребята принимают приглашение, но, вскоре после приезда они начинают замечать некоторые странности в поведении новоявленных родственников.
Говорят, демонов прошлого лучше не будить.
Много лет назад она бежала из родительского дома без оглядки и с тех пор старалась не вспоминать события той самой ночи. Теперь у нее уже взрослые дети. Однажды они получают приглашения от бабушки и дедушки, которых никогда не видели прежде, и решают нанести им визит...
От трейлеров мурашки бегают по всему телу! ✊