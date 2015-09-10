Визит, 2015

Говорят, демонов прошлого лучше не будить.

Много лет назад она бежала из родительского дома без оглядки и с тех пор старалась не вспоминать события той самой ночи. Теперь у нее уже взрослые дети. Однажды они получают приглашения от бабушки и дедушки, которых никогда не видели прежде, и решают нанести им визит...