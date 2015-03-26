В мире, где правят деньги и отсутствует даже намек на справедливость, приходится рассчитывать только на свои силы. Так решила главная героиня “Неуловимых” по имени Настя, когда ее лучшую подругу Киру сбили на пешеходном переходе, а виновник ДТП – олигарх Сергей Полянский – избежал ареста благодаря богатству и связям. Настя решается на отчаянный шаг и собирает команду из трех симпатизирующих ей молодых людей, чтобы по заслугам наказать Полянского.
Ночь. Автомобильная катастрофа. Девушка в реанимации, ей срочно нужна сложнейшая операция. Ее подруга Кира находит виновника ДТП, наглого и циничного олигарха Сергея Полянского, который отказывается признавать свою вину, несмотря на очевидные доказательства. Ему плевать, у него все схвачено. Полиция отказывается заводить дело. В отчаянии Кира обращается за помощью к трем парням — давно и безнадежно влюбленному в нее быковатому Феде, самоуверенному красавчику Артему и компьютерному гению Жене. Парни заключают между собой пакт — «поможем девушке наказать негодяя, а потом решим, кто станет ее парнем».
|26 марта 2015
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