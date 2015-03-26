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Постер фильма Неуловимые
Постер фильма Неуловимые
Постер фильма Неуловимые
Постер фильма Неуловимые
Постер фильма Неуловимые
Постер фильма Неуловимые
Рейтинги
3.9 Рейтинг IMDb: 3.2
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6 постеров
Киноафиша Фильмы Неуловимые

Неуловимые

Neulovimye 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

В мире, где правят деньги и отсутствует даже намек на справедливость, приходится рассчитывать только на свои силы. Так решила главная героиня “Неуловимых” по имени Настя, когда ее лучшую подругу Киру сбили на пешеходном переходе, а виновник ДТП – олигарх Сергей Полянский – избежал ареста благодаря богатству и связям. Настя решается на отчаянный шаг и собирает команду из трех симпатизирующих ей молодых людей, чтобы по заслугам наказать Полянского.

  • Еще до объявления результатов кассовых сборов картины создатели заявили о выходе второй и третьей частей “Неуловимых”. Тизер к ним демонстрировался после титров ленты 2015 года.
  • Антагонист фильма – олигарх Сергей Полянский – фамилией и внешним типажем оказался схож с реальным олигархом Сергеем Полонским. Несмотря на то, что, по словам продюсера Ивана Капитонова, образ Полянского является собирательным, Полонский заявил, что намерен подать в суд на компанию 20th Century Fox и Рупертом Мердока, а также затребовать миллион долларов за нанесенное оскорбление.
  • При бюджете в 1,5 миллиона долларов сборы фильма в России составили менее 500 тысяч долларов.
  • Для продвижения картины использовалась концепция “no name”, в рамках которой в сети были размещены “вирусные” видеоролики с участием персонажей картины.

Ночь. Автомобильная катастрофа. Девушка в реанимации, ей срочно нужна сложнейшая операция. Ее подруга Кира находит виновника ДТП, наглого и циничного олигарха Сергея Полянского, который отказывается признавать свою вину, несмотря на очевидные доказательства. Ему плевать, у него все схвачено. Полиция отказывается заводить дело. В отчаянии Кира обращается за помощью к трем парням — давно и безнадежно влюбленному в нее быковатому Феде, самоуверенному красавчику Артему и компьютерному гению Жене. Парни заключают между собой пакт — «поможем девушке наказать негодяя, а потом решим, кто станет ее парнем».

Неуловимые - трейлер 1
Неуловимые  трейлер 1
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 26 марта 2015
Дата выхода
26 марта 2015 Россия Двадцатый Век Фокс 12+
26 марта 2015 Беларусь
26 марта 2015 Казахстан
26 марта 2015 Украина
Бюджет $1 500 000
Сборы в мире $189 787
Производство Ultra Story
Другие названия
Neulovimye, O Troco, Tabamatud, Неуловимые
Режиссер
Артем Аксененко
Артем Аксененко
В ролях
Александра Бортич
Александра Бортич
Иван Шахназаров
Иван Шахназаров
Илья Маланин
Илья Маланин
Анвар Халилулаев
Анвар Халилулаев
Денис Шведов
Денис Шведов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

3.9
Оцените 12 голосов
3.2 IMDb
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Неуловимые

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Weteran Mc 20 июня 2024, 01:11
Обычный динамичный молодежный триллер: всё быстренько, всё живенько. В принципе, ничего особенного, но посмотреть можно. Моя оценка: 7 из 10. 👍
Дмитрий 16 октября 2015, 22:10
Ни о чем и полное несоответствие реальности.
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Неуловимые Трейлер 1
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