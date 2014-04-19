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С 5 до 7. Время любовников С 5 до 7. Время любовников
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5 to 7

С 5 до 7. Время любовников, 2014

2014 / США
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодой писатель Брайан влюбляется в замужнюю женщину. Мимолетная интрижка неожиданно превращается в крепкую связь, разрушить которую не способны ни обстоятельства, ни законный муж Ариэль, ни ее дети. У любовников в распоряжении не так много времени - они могут встречаться лишь с 5 до 7. Свидания продолжительностью в два часа очень скоро перестают удовлетворять Брайана. Он уговаривает Ариэль бросить мужа и полностью отдаться чувствам, однако женщина не готова пожертвовать семейным благополучием даже ради любви…

  • У персонажа, которого играет Дэвид Шэннон, есть прототип. Это швейцар, который работал в нью-йоркском отеле St. Regis Hotel.
  • Изначально главную женскую роль должна была исполнить Диана Крюгер. Однако из-за расхождений в графике съемок актриса покинула проект, а роль Ариэль получила Беренис Марло.
  • Оливия Тирлби и Антон Ельчин снимались вместе в киноальманахе “Нью-Йорк, я люблю тебя” 2009 года. 
  • “С 5 до 7. Время любовников” - дебютная картина режиссера Виктора Левина. 
  • По сюжету Ариэль и Брайан отправляются в музей Соломона Гуггенхайма. Там они рассматривают картину Эдварда Хоппера “Полуночники”, однако в настоящем музее Гуггенхайма эта работа не представлена.

Он – хочет стать писателем и рассказывать истории, которые бы что-то значили для людей. Он живет так же, как и пишет – без опыта.
Она – свободна с 5 до 7.
Это правило.
Но этот мир еще способен всех удивить и отменить действия любых правил.
Нужен всего один человек, чтобы переписать твою историю.

Романтическая комедия о страстном романе молодого писателя и красавицы-жены  французского дипломата, живущих в Нью-Йорке. Каждый день на любовь у них есть всего два часа с 5 до 7.

6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 16 апреля 2015
Премьера онлайн 22 июля 2016
Премьера в мире 19 апреля 2014
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Виктор Левин
Виктор Левин
В ролях
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Оливия Тирлби
Оливия Тирлби
Антон Ельчин
Антон Ельчин
Беренис Марло
Беренис Марло
Фрэнк Ланджелла
Фрэнк Ланджелла
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма С 5 до 7. Время любовников 3 постера
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С 5 до 7. Время любовников

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саундтрек фильма С 5 до 7. Время любовников
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8 апреля 2015 00:00
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