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Love

Любовь, 2015

2015 / Франция
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Первого января нового года начинающий режиссер Мерфи просыпается в опостылевшей ему квартире рядом с ненавидимой им женщиной. Телефонный звонок от обеспокоенной матери его бывшей девушки Электры будит в герое воспоминания о его бурном, наполненным одновременно счастьем и драмой романе с прекрасной художницей.

  • Фильм снимали в Париже. Съемки стартовали в октябре 2014 года и закончились в феврале 2015 года.
  • Для Аоми Муйок и Клары Кристин, с которыми режиссер Гаспар Ноэ познакомился на вечеринке в клубе, фильм стал дебютом на большом экране. Третьего исполнителя главной роли – Карла Глусмана – Ноэ нашел через общего друга.
  • Сценарий к фильму Гаспар Ноэ написал сам. По словам режиссера, он уместился на семи страницах.
  • В Грузии из-за показа картины было возбуждено уголовное дело, так как ее содержание было признано порнографическим.
  • Большинство интимных сцен стали импровизацией актеров. Режиссер лишь указывал, как им нужно расположиться относительно камеры.
  • Персонаж Карла Глусмана Мерфи назван в честь матери Гаспара Ноэ, Норы Мерфи.
  • Несмотря на то, что многие зрители и критики сочли фильм чем-то на грани порнографии, эротические сцены занимают всего 12 минут в общем хронометраже картины, составляющем 2 часов 15 минут.

Любовь вне добра и зла. Любовь — это генетическая потребность. Это дар и проклятие. Любовь — это болезнь, наркотик. Это потеря и обретение себя. Любовь — это самое прекрасное и самое ужасное в нашей жизни. Любовь — это переплетение душ и соединение тел. «Любовь» — это возбуждающая сексуальная мелодрама о парне, девушке и еще одной девушке.

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 3 октября 2019
Премьера в мире 20 мая 2015
Возраст 18+
Прокатчик Premium Film
Режиссер
Гаспар Ноэ
Гаспар Ноэ
В ролях
Гаспар Ноэ
Гаспар Ноэ
Аоми Муйок
Клара Кристин
Карл Глусман
Карл Глусман
Бенуа Деби
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Любовь 2 постера
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Любовь
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Сатира о советской власти, искажение фактов и непристойная любовь: 10 фильмов, которые запретили показывать в России 7 октября должна была состояться премьера «Искушения» нидерландского режиссера Пола Верховена. Фильм, повествующий о небогоугодной любви двух монахинь в Италии эпохи Возрождения, участвовал в основном конкурсе недавно прошедшего Каннского кинофестиваля, однако 18 сентября решением Министерства культуры был отлучен от российского проката. Киноафиша вспоминает десять фильмов с подобной судьбой и оплакивает их участь.
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1 октября 2021 20:39
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