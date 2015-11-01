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Постер фильма Плохие парни
5.7
Киноафиша Фильмы Плохие парни
5.7

Плохие парни

, 2015
The Bad Guys
США / драма, комедия / 18+
Постер фильма Плохие парни
5.7

Причины посмотреть

Факты

Фильм «Плохие парни» стал вторым полнометражным проектом Карлоса Ринконеса после ленты «Несчастье». Снялись в ней молодые актёры, среди которых Глен Пауэлл («Королевы крика», «Каждому своё»), Пол Яконо («Достоинство Бергера»), Маккена Мелвин («Анатомия страсти», «Касл»), Эрик Стоклин («Дневники вампира», «Кости») и Кит Ноббс («Телефонная будка»). Практически все они, кроме Глена Пауэлла, появлялись лишь в эпизодических ролях на телевидении.

В центре сюжета «Плохих парней» молодой режиссёр, который после долгого отсутствия возвращается в родной город. Там он встречает старых друзей, которых не видел долгие годы, и с которыми его развели ошибки прошлого. Они проводят выходные в одном большом доме, сильно напиваясь, вспоминая минувшие дни и всё больше погружаясь в давно забытые обиды. Это приводит к новым проблемам, и постепенно герои понимают, как сильно прошлое отразилось на их жизни.

- Режиссёр фильма Карлос Ринконес работал над визуальными эффектами в дилогии Тарантино и Родригеса «Грайндхаус» и «Планета страха»

- Премьера фильма «Плохие парни» состоялась в 2015 году на кинофестивале в Остине.

- В российский прокат картина выходит раньше, чем в американский. Там релиз назначен на ноябрь 2016 года

В ролях

Глен Пауэлл
Глен Пауэлл
Whit
Мекенна Мелвин
Мекенна Мелвин
Annie
Пол Яконо
Пол Яконо
Paul
Эрик Стоклин
Эрик Стоклин
Noah
Кит Ноббс
Кит Ноббс
Jesse
Лукас Ниар-Вербрюгге
Fink
Allegra Lucchesi
Amanda
Режиссер Карлос Ринконес
Сценарист Алена Смит, Rock Shaink Jr., Карлос Ринконес
Композитор Robert Leslie Bennett
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 16 февраля 2018
Премьера в мире 1 ноября 2015
Дата выхода
1 ноября 2015 Россия Utopia Pictures 16+
1 ноября 2015 Казахстан
1 ноября 2015 Украина
Производство Romark Entertainment, Resolute Productions
Другие названия
The Bad Guys, Плохие ребята

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 13 голосов
5.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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