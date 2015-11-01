Фильм «Плохие парни» стал вторым полнометражным проектом Карлоса Ринконеса после ленты «Несчастье». Снялись в ней молодые актёры, среди которых Глен Пауэлл («Королевы крика», «Каждому своё»), Пол Яконо («Достоинство Бергера»), Маккена Мелвин («Анатомия страсти», «Касл»), Эрик Стоклин («Дневники вампира», «Кости») и Кит Ноббс («Телефонная будка»). Практически все они, кроме Глена Пауэлла, появлялись лишь в эпизодических ролях на телевидении.

В центре сюжета «Плохих парней» молодой режиссёр, который после долгого отсутствия возвращается в родной город. Там он встречает старых друзей, которых не видел долгие годы, и с которыми его развели ошибки прошлого. Они проводят выходные в одном большом доме, сильно напиваясь, вспоминая минувшие дни и всё больше погружаясь в давно забытые обиды. Это приводит к новым проблемам, и постепенно герои понимают, как сильно прошлое отразилось на их жизни.