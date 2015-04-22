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Мстители: Эра Альтрона Мстители: Эра Альтрона
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Avengers: Age of Ultron

Мстители: Эра Альтрона, 2015

2015 / США
7.7 Оцените
72 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мстители как никогда близки к полной победе над врагом: “Гидра” разбита, ее последняя база захвачена, скипетр Локи вырван из лап злодеев и больше не представляет опасности.

Но такое положение дел не устраивает перфекциониста Тони Старка. Изучив скипетр он понимает, что с его помощью можно создать “Альтрон” — систему глобальной защиты Земли от внешних угроз. Тони не смущает, что создание столь мощного искусственного интеллекта приведет к ограничению свобод и контролю над людьми — он считает это небольшой ценой за возможность жить в полностью безопасном мире. Не посоветовавшись с другими Мстителями, Тони запускает процесс создания “Альтрона”.

Едва возникнув, “Альтрон” начинает анализировать все имеющиеся данные и приходит к однозначному выводу: главной угрозой для Земли является… человечество. Обладающий собственным сознанием “Альтрон” выходит из под контроля и приступает к реализации своего собственного плана: созданию совершенного тела для себя и армии дронов для захвата планеты. В ряды сторонников Альтрона вступают близнецы Максимофф — мутанты Ртуть и Алая Ведьма, созданные “Гидрой” в ходе экспериментов со скипетром Локи и ненавидящие Старка за гибель родителей.

Скарлетт Йоханссон была беременна во время съемок. Чтобы скрыть это, на более поздних этапах съемок были наняты три дублера-каскадера. Это часто сбивало с толку других актеров, поскольку, по их словам, все дублерши были очень похожи на Йоханссон.

Джеймс Спейдер был единственным кандидатом режиссера Джосса Уидона на роль Альтрона из-за его “гипнотического голоса, который может быть устрашающе спокойным и убедительным, но в то же время очень человечным и комическим”.

Актеры были настолько впечатлены игрой Джеймса Спейдера в его первый день съемок, что зааплодировали ему после первого дубля.

Следующим, с кем предстояло сразиться Мстителям должен был быть Танос, но Джосс Уидон отказался от него в пользу Альтрона.

Аарона Тейлора-Джонсона попросили похудеть и уменьшить мышечную массу, потому что он выглядел слишком сильным для бегуна, коим является Ртуть.

Джосс Уидон оказался настолько утомлен работой над этим фильмом, что отказался от постановки «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».

Джосс Уидон сказал, что мечтал о появлении в финальной части картины Человека-Паука и Капитана Марвел, но их не смогли включить в фильм из-за проблем со сроками и правами.

Джеймс Спейдер изначально должен был только озвучивать Альтрона, но позже он сказал создателям фильма, что заслуживает большего и полностью взял на себя роль Альтрона. Съемки Альтрона осуществлялись с помощью технологии захвата движения.

Элизабет Олсен и Аарон Тейлор-Джонсон посоветовались друг с другом, прежде чем подписывать контракт на роли Алой Ведьмы и Ртути. Они подружились во время съемок фильма “Годзилла” и не хотели сниматься, если бы один из них отклонил предложение.

Камео Стэна Ли в роли ветерана войны на прощальной вечеринке Тора содержит скрытую иронию. Дело в том, что Ли действительно служил в армии, но никогда был в настоящем бою.

Фильм назван в честь комикса “Marvel” 2013 года «Эра Альтрона». Однако этот комикс не использовался как основа сюжетной линии. По словам продюсера Кевина Файги, “Эра Альтрона” — это просто отлично звучащее название, а сюжетные линии были взяты из множества других комиксов.

Джосс Уидон охарактеризовал этот фильм так: “Менее эпичный. Более личный. Более болезненный. Новый этап для персонажей, а не просто повторение того, что сработало в первый раз. Тема, которая совершенно свежа и органична сама по себе”.

После распада организации Щ.И.Т. Тони Старк решает создать искусственный интеллект для поддержания порядка в мире, но, когда его изобретение дает сбой, человечество оказывается перед лицом страшной угрозы.

Железному Человеку, Капитану Америка, Тору, Халку, Чёрной Вдове и Соколиному глазу вновь предстоит объединиться в команду Мстителей, чтобы противостоять новому могущественному врагу - Альтрону, одержимому желанием уничтожить людей, которых он считает ошибкой природы. Величайших героев Земли ждут нелегкие испытания, объединение с новыми союзниками, Алой Ведьмой и Ртутью, и невиданные по масштабам сражения.

7.7 Оцените
72 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 40 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 23 апреля 2015
Премьера в мире 22 апреля 2015
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Джосс Уидон
Джосс Уидон
В ролях
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Крис Эванс
Крис Эванс
Крис Хемсворт
Крис Хемсворт
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Марк Руффало
Марк Руффало
Все актеры и съемочная группа
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Тессеракт не в моде, в Асгарде всё спокойно, но скоро Мстители устроят новую бойню. «Г.И.Д.Р.А.» недобита, почти не виден «Щ.И.Т.», – прекрасный новый мир вот-вот по швам затрещит. Электронному мозгу понадобилось тело, и теперь на улицах новая тема: сегодня все говорят об Альтроне, потому что он самый крутой на районе. Он – чумовой научный проект: сверхмашина и сверхинтеллект. Он не боится ни танков, ни дуста, он надо всеми, – такой Заратустра. Харизматичный и четкий злодей, – в Южной Корее…
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Mix 2 апреля 2015, 12:51
Первая часть была супер! надеюсь серию не загубят, надеюсь режиссер останется прежним и мы будем снова в восторге . Вообще я за то чтобы они не… Читать дальше…
Кирилл 15 октября 2015, 00:21
Фильм, конечно крут, но это мне кажется уже больше для детей 12-15 лет! Для взрослых больше спец эффекты пойдут! Очень много мельчишения при экшине.… Читать дальше…
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