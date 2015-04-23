Дэвид МакВикар ставит самую популярную пару веристских опер на сцене Мет, где они не появлялись уже 45 лет. Обе главные теноровые партии – соблазнителя Туридду, не желающего изменить свой образ жизни, и клоуна Канио – исполнит Марсело Альварес. Эва-Мария Вестбрук исполнит роль покинутой возлюбленным Сантуццы в «Сельской чести», а роль Альфио исполнит Желько Лучич. В «Паяцах» роль злополучной жены Канио, Недды, достанется Патриции Расетт, а Георгию Гагнидзе – роль Тонио. Обеими операми продирижирует главный дирижер Мет Фабио Луизи.
СтранаСША
Продолжительность3 часа 30 минут
Год выпуска2014
Премьера в мире23 апреля 2015
Дата выхода
25 апреля 2015
Россия
16+
25 апреля 2015
Казахстан
23 апреля 2015
США
25 апреля 2015
Украина
Сборы в мире$126 721
ПроизводствоA Metropolitan Opera High-Definition Production