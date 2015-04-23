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Постер фильма Сельская честь. Паяцы
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Киноафиша Фильмы Сельская честь. Паяцы

Сельская честь. Паяцы

Mascagni: Cavalleria Rusticana/Leoncavallo: Pagliacci 18+
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О фильме

Дэвид МакВикар ставит самую популярную пару веристских опер на сцене Мет, где они не появлялись уже 45 лет. Обе главные теноровые партии – соблазнителя Туридду, не желающего изменить свой образ жизни, и клоуна Канио – исполнит Марсело Альварес. Эва-Мария Вестбрук исполнит роль покинутой возлюбленным Сантуццы в «Сельской чести», а роль Альфио исполнит Желько Лучич. В «Паяцах» роль злополучной жены Канио, Недды, достанется Патриции Расетт, а Георгию Гагнидзе – роль Тонио. Обеими операми продирижирует главный дирижер Мет Фабио Луизи.
Страна США
Продолжительность 3 часа 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 23 апреля 2015
Дата выхода
25 апреля 2015 Россия 16+
25 апреля 2015 Казахстан
23 апреля 2015 США
25 апреля 2015 Украина
Сборы в мире $126 721
Производство A Metropolitan Opera High-Definition Production
Другие названия
Mascagni: Cavalleria Rusticana/Leoncavallo: Pagliacci, Met Opera: Cavalleria Rusticana & Pagliacci (Encore)
Режиссер
Дэвид МакВикар
В ролях
Марсело Альварес
Желько Лучич
Георгий Гагнидзе
Лукас Мичем
Ева-Мария Вестбрук
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.9
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7.9 IMDb
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