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Приключения Петрушки
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Приключения Петрушки, 2015

2015 / Россия
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О фильме

В весёлой стране КиноДетства переполох — все сказочные мультгерои ведут себя не как обычно. Внезапно срываются с места и отправляются в путешествия, свободно переходят из одной сказки в другую, знакомятся с другими персонажами и чувствуют себя просто чудесно, чего и вам желают. Видимо, лето на них так действует! А нам остаётся только с интересом наблюдать за их увлекательными приключениями. Да и поучиться у них есть чему. Ведь всем нам, порой, очень не хватает бодрости и оптимизма, как у Петрушки, и изворотливой изобретательности, как у барона Мюнхгаузена. А ещё, например, доброты, любви и терпимости, как у героев прелестного мультфильма «Медвежий угол».

мало голосов Оцените
3 голоса
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 1 августа 2015
Премьера в мире 1 августа 2015
Возраст 0+
Прокатчик КиноДетство
Режиссер
Сергей Антонов
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Приключения Петрушки 1 постер
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