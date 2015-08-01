Приключения Петрушки, 2015

В весёлой стране КиноДетства переполох — все сказочные мультгерои ведут себя не как обычно. Внезапно срываются с места и отправляются в путешествия, свободно переходят из одной сказки в другую, знакомятся с другими персонажами и чувствуют себя просто чудесно, чего и вам желают. Видимо, лето на них так действует! А нам остаётся только с интересом наблюдать за их увлекательными приключениями. Да и поучиться у них есть чему. Ведь всем нам, порой, очень не хватает бодрости и оптимизма, как у Петрушки, и изворотливой изобретательности, как у барона Мюнхгаузена. А ещё, например, доброты, любви и терпимости, как у героев прелестного мультфильма «Медвежий угол».