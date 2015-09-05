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Праздник непослушания, 2015

2015 / Россия
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Юный Артем, типичный московский школьник, обожает компьютерные игры и все, что с ними связано, чем неизбежно навлекает на себя родительский гнев. Однажды, случайно уснув перед монитором, он переносится в виртуальную реальность, где попадает в цифровой цирк. Там он встречает своих одноклассников. Чтобы выбраться, им предстоит завершить сложный квест и разрушить планы коварного чародея… 

  • Сценарий фильма написан сценаристом Аркадием Ининым по мотивам одноименной сказочной повести Сергея Владимировича Михалкова, действие которой перенесено в современность, с добавлением реалий нынешней жизни московской молодежи. 
  • Съемки частично проходили на аттракционах московского семейного парка развлечений Happylon, прозванный в народе «Филевским Диснейлендом».
  • Режиссером фильма выступил Валерий Харченко, легендарный советский постановщик детского кино, вернувшийся к работе после 15-летнего перерыва. Огромный опыт работы с юными актерами помог ему создать на площадке нужную атмосферу и не теряться посреди общего хаоса, который предполагает сюжет фильма. 
  • Спустя два месяца после съемок на краудфандинговой платформе «Планета» была запущена кампания по сбору средств на создание дополнительной 3D анимации для мультфильма. За месяц из запрошенных 500 тысяч рублей удалось собрать менее 9.

Однажды Артем — московский школьник, увлеченный компьютерными играми и новейшими технологиями, — открывает для себя волшебный мир цирка. Несмотря на запреты мамы, мальчик в очередной раз жертвует сном ради сидения перед монитором и становится героем компьютерной игры. Теперь Артему вместе с одноклассниками предстоит пройти увлекательный квест, столкнуться с интригами виртуального цирка, спасти гимнастку Агату и самим спастись от злого волшебника-трюкача Фортуната. Реальная жизнь также преподнесет юным героям ряд испытаний, справляться с которыми ребятам придется без помощи родителей, ведь с ними силами Фортуната дети будут разлучены…

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Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 5 сентября 2015
Премьера в мире 5 сентября 2015
Возраст 6+
Прокатчик Панорама Кино
Режиссер
Федор Попов
Федор Попов
В ролях
Тимофей Разуваев
Платон Тувыкин
Александр Никитин
Александр Никитин
Таисия Тувыкина
Никита Галушко
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Праздник непослушания
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