Праздник непослушания, 2015

Однажды Артем — московский школьник, увлеченный компьютерными играми и новейшими технологиями, — открывает для себя волшебный мир цирка. Несмотря на запреты мамы, мальчик в очередной раз жертвует сном ради сидения перед монитором и становится героем компьютерной игры. Теперь Артему вместе с одноклассниками предстоит пройти увлекательный квест, столкнуться с интригами виртуального цирка, спасти гимнастку Агату и самим спастись от злого волшебника-трюкача Фортуната. Реальная жизнь также преподнесет юным героям ряд испытаний, справляться с которыми ребятам придется без помощи родителей, ведь с ними силами Фортуната дети будут разлучены…