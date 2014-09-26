Монстры 2: Темный континент, 2014

После событий первой части франшизы прошло около 10 лет. За это время зоны заражения разрослись настолько, что захватили большую часть планеты. У человечества практически не осталось шансов на выживание. Но люди не оставляют попыток контролировать распространение инопланетных монстров. Во время постоянных вылазок территории зачищают, а выжившим помогают вернуться в безопасные места. В ходе очередной экспедиции молодой врач узнает то, что повергает его в настоящий шок.