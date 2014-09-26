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Монстры 2: Темный континент Монстры 2: Темный континент
Киноафиша Фильмы Монстры 2: Темный континент
Monsters: The Dark Continent

Монстры 2: Темный континент, 2014

2014 / Великобритания
3.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

После событий первой части франшизы прошло около 10 лет. За это время зоны заражения разрослись настолько, что захватили большую часть планеты. У человечества практически не осталось шансов на выживание. Но люди не оставляют попыток контролировать распространение инопланетных монстров. Во время постоянных вылазок территории зачищают, а выжившим помогают вернуться в безопасные места. В ходе очередной экспедиции молодой врач узнает то, что повергает его в настоящий шок.

  • Фильм является продолжением картины 2010-го года «Монстры». Гарет Эдвардс, который был режиссером первой части, во второй стал исполнительным продюсером.
  • Производство проекта продолжалось в то же время, что и у ленты «Годзилла», в которой постановщиком был Гарет Эдвардс.
  • Премьера фильма прошла на фестивале кино в Лондоне в начале октября 2014-го года. При этом зрители смогли увидеть его в кинотеатрах Америки и Великобритании только с мая 2015-го.
  • Когда герой едет через Детройт, в правом нижнем углу можно рассмотреть тахометр, который демонстрирует нулевые обороты, что невозможно во время движения автомобиля.
  • В эпизоде в конце фильма брызги крови на стене после выстрела становятся не красными, а синими.

Прошло 7 лет после событий первой части, и «зараженные зоны» распространились по всему миру. Теперь человечество борется за выживание. Эмилио, молодой врач, присоединяется к спасательной операции по поиску пропавших в самом центре территории монстров. Ужас того, о чем он узнает во время экспедиции, не поддается описанию…

3.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 26 февраля 2015
Премьера в мире 26 сентября 2014
Возраст 16+
Прокатчик Premium Film
Режиссер
Том Грин
Том Грин
В ролях
Джо Демпси
Джо Демпси
Джонни Харрис
Джонни Харрис
София Бутелла
София Бутелла
Сэм Кили
Сэм Кили
Николас Пиннок
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Монстры 2: Темный континент 2 постера
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Монстры 2: Темный континент

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Рома 13 октября 2015, 22:26
Ну таааакой шлаааак! Монстры вообще тут не причем. Зачем сунули?! Режисер нарик наверно. Типичный драм для америкосовских солдатов про трагедию Ирака… Читать дальше…
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