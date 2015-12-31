Срочно выйду замуж!, 2015

Главная героиня фильма, журналистка модного журнала Женя Крапивина, узнает, что сможет получить пост главного редактора только если выйдет замуж, причем сделать это нужно в сжатые сроки, пока вакансия еще свободна. Чтобы найти жениха за столь короткое время, она обращается за помощью к своему коллеге, светскому фотографу Станиславу. Как назло, все кандидаты ее друга совсем не подходят героине. Время, отведенное на поиски, быстро уходит, а Стас постепенно сам влюбляется в Женю...
Женя - редактор-трудоголик, Стас - светский фотограф. Она амбициозна, а у него по жизни - ни задачи, ни проблемы. Женя хочет и может стать главным редактором журнала, но для этого у нее срочно должен появиться супруг! Условие акционеров издания - семейная аудитория нуждается в семейном руководителе. И на решение этой задачи у девушки есть всего неделя. Стас берется помочь девушке, в картотеке у модного фотографа есть немало холостяков, которые вполне могли бы подойти на роль мужа. Но неожиданно Женя понимает, что совсем не расчетлива, а Стас с удивлением обнаруживает, что влюблен.