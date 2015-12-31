Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Срочно выйду замуж! Срочно выйду замуж!
Киноафиша Фильмы Срочно выйду замуж!

Срочно выйду замуж!, 2015

2015 / Россия
4.3 Оцените
14 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Главная героиня фильма, журналистка модного журнала Женя Крапивина, узнает, что сможет получить пост главного редактора только если выйдет замуж, причем сделать это нужно в сжатые сроки, пока вакансия еще свободна. Чтобы найти жениха за столь короткое время, она обращается за помощью к своему коллеге, светскому фотографу Станиславу. Как назло, все кандидаты ее друга совсем не подходят героине. Время, отведенное на поиски, быстро уходит, а Стас постепенно сам влюбляется в Женю...

  • Главные роли в фильме исполняют супруги в реальной жизни, актеры и ведущие Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Это их первая совместная работа в кино.
  • Стиль главной героини разрабатывала целая команда художников по костюмам. Сама Ковальчук изначально была против предложенного варианта, сочетающего множество цветов и фактур, но в итоге создателям удалось убедить ее, что они лучше подчеркивают образ Жени. 
  • Съемки фильма тяжело дались съемочной группе: емкий график подразумевал тридцать съемочных дней по 12 часов, но практически каждую смену членам группы приходилось оставаться на переработки. К счастью, съемочный процесс проходил в легкой атмосфере, поэтому в итоге все остались довольны проделанной работой.
     

Женя - редактор-трудоголик, Стас - светский фотограф. Она амбициозна, а у него по жизни - ни задачи, ни проблемы. Женя хочет и может стать главным редактором журнала, но для этого у нее срочно должен появиться супруг! Условие акционеров издания - семейная аудитория нуждается в семейном руководителе. И на решение этой задачи у девушки есть всего неделя. Стас берется помочь девушке, в картотеке у модного фотографа есть немало холостяков, которые вполне могли бы подойти на роль мужа. Но неожиданно Женя понимает, что совсем не расчетлива, а Стас с удивлением обнаруживает, что влюблен.

4.3 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 31 декабря 2015
Премьера в мире 31 декабря 2015
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Сергей Чекалов
В ролях
Юлия Ковальчук
Юлия Ковальчук
Алексей Чумаков
Алексей Чумаков
Раиса Рязанова
Раиса Рязанова
Сергей Бурунов
Сергей Бурунов
Екатерина Маликова
Екатерина Маликова
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Гороскоп на удачу
Гороскоп на удачу (2015)
4.1
Одной левой
Одной левой (2015)
3.9615386
Бармен
Бармен (2015)
5.3
В ожидании чуда
В ожидании чуда (2007)
7.3846154
Фильм находится в подборках
Фильмы с Сергеем Буруновым Фильмы с Сергеем Буруновым
Постер фильма Срочно выйду замуж! 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Приложение киноафиши