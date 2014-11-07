Половое воспитание, 2014

Бывшему преподавателю геометрии, а ныне продавцу бейглов Эдварду Коулу приходится вновь уволиться с работы и устроиться учителем продленки в местной средней школе. После первого же занятия Коул узнает, что в учебную программу не входят уроки по половому воспитанию. Будучи не самым опытным человеком в делах интимных, Эдвард все же решает восполнить пробелы в образовании ребят, чем тут же привлекает к себе нежелательное внимание местного поборника морали. Ну а вишенкой на торте приключений героя становится его неуклюжая влюбленность в сестру своего ученика, сногсшибательную красотку Пилар.

