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Половое воспитание Половое воспитание
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Половое воспитание, 2014

2014 / США
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Бывшему преподавателю геометрии, а ныне продавцу бейглов Эдварду Коулу приходится вновь уволиться с работы и устроиться учителем продленки в местной средней школе. После первого же занятия Коул узнает, что в учебную программу не входят уроки по половому воспитанию. Будучи не самым опытным человеком в делах интимных, Эдвард все же решает восполнить пробелы в образовании ребят, чем тут же привлекает к себе нежелательное внимание местного поборника морали. Ну а вишенкой на торте приключений героя становится его неуклюжая влюбленность в сестру своего ученика, сногсшибательную красотку Пилар.
 

  • Съемки картины прошли в районе залива Тампа во Флориде, США.
  • “Половое воспитание” стало единственным фильмом, выпущенным кинокомпанией Sweet Tomato Films.
  • Для режиссера Исаака Федера картина стала полнометражным игровым дебютом. До этого Федер имел опыт только в документальном кино и коротком метре.
  • Из-за скромного бюджет картины создатели не смогли построить специальные декорации, поэтому все сцены были сняты едва ли не в пределах одного квартала, который прилегает к стадиону Tampa Bay Arena.
  • Премьерный показ картины состоялся на Портлендском кинофестивале 29 августа 2014 года.

Эдди проводит свой первый урок в средней школе и обнаруживает, что его ученики не получают никакого полового воспитания. Он решает это исправить, хотя сам не слишком опытен в этой сфере.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 1 октября 2015
Премьера онлайн 16 ноября 2016
Премьера в мире 7 ноября 2014
Возраст 18+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Исаак Федер
В ролях
Хэйли Джоэл Осмент
Хэйли Джоэл Осмент
Глен Пауэлл
Глен Пауэлл
Лоренца Иззо
Лоренца Иззо
Эбби Эллиотт
Эбби Эллиотт
Лора Харринг
Лора Харринг
Все актеры и съемочная группа
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Половое воспитание
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