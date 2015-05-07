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Безумный Макс: Дорога ярости Безумный Макс: Дорога ярости
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Безумный Макс: Дорога ярости, 2015

2015 / Австралия
7.9 Оцените
82 голоса Рейтинг IMDb: 8.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма происходит во время постапокалипсиса, в суровом пустынном ландшафте, где человечество сломлено, и почти все сошли с ума, борясь за выживание. Однако и в этом мире существуют два мятежника, которые могут восстановить былой порядок. Это Макс, человек действия и молчун, который ищет спокойствия после потери жены и ребенка, и Фуриоса, могучая воительница, которая считает, что путь к выживанию лежит через пустыню, к местам ее детства, где сохранились вода, трава и синее небо, свободное от власти песчаных бурь… 

  • Монтажеру фильма Маргарет Сиксел пришлось смонтировать два итоговых часа фильма из около 470 часов отснятого материала. На один его просмотр у нее ушло более трех месяцев.
  • Более восьмидесяти процентов эффектов, использованных в фильме, – это практические эффекты, включая трюки, грим и декорации. Компьютерная графика использовалась редко, в основном для улучшения пейзажа Намибии, удаления каскадеров и для левой руки Фуриосы, которая является механическим протезом.
  • Сиксел – жена режиссера фильма Джорджа Миллера. Когда она спросила, почему он предложил ей взяться за этот проект, Миллер ответил: «Потому что, если бы это сделал парень, это было бы похоже на любой другой боевик».Работа Сискел окупилась: она получила премию Оскар за лучший монтаж.

Вскоре после отмщения за смерть жены и сына, Макс Рокатански покинул ряды «Основного силового патруля» и уехал в глушь, где скитается в одиночестве, пока мир медленно падает в последствии нефтяного кризиса и глобальной войны. Не имея ничего, кроме своей машины «Перехватчик», Максу предстоит научиться, как выжить в пост-апокалиптической пустоши и сражаться с жестокими, безжалостными воинами, которые населяют её.

7.9 Оцените
82 голоса Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 14 мая 2015
Премьера онлайн 10 ноября 2021
Премьера в мире 7 мая 2015
Возраст 18+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Джордж Миллер
Джордж Миллер
В ролях
Том Харди
Том Харди
Николас Холт
Николас Холт
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли
Райли Кио
Райли Кио
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Безумный Макс: Дорога ярости 9 постеров
Премия Гильдии киноактеров США Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино
Оскар Лучший монтаж
Оскар Лучшая работа художника-постановщика
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Безумный Макс: Дорога ярости смотреть онлайн

Безумный Макс: Дорога ярости
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Наша рецензия
Джордж Миллер, через три десятилетия наконец-таки воскресивший Безумного Макса, пал жертвой самого популярного и самого порочного художественного принципа, характерного для большинства сиквелов, триквелов, квадриквелов и далее вверх по шкале Рихтера. Принцип этот звучит просто и ясно: «Тех же щей, да погуще влей!» Конечно, от серии к серии «Безумный Макс» становился все менее минималистичным, все более многофигурным и барочным, но на протяжении всей исходной трилогии…
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Критик 13 октября 2015, 22:29
Фильм приятно порадовал, хотелось бы отметить сразу несколько важных деталей. Во-первых, пост апокалипсическая атмосфера удалась. Пустыня, мертвая… Читать дальше…
Vambata 13 октября 2015, 22:29
Посмотрел "Макса" в Аймаксе и хочу поделиться впечатлениями. Слово восторг плохо передает испытанные мною эмоции! Из постапокалиптической пустыни… Читать дальше…
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саундтрек фильма Безумный Макс: Дорога ярости
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В официальном синопсисе «Фьюриосы» подтвердили возвращение Несмертного Джо Главная героиня окажется между молотом и наковальней.
Написать
24 июня 2022 17:02
В отличие от «Безумного Макса: Дорога ярости», «Фьюриоса» будет трехактной драмой, а не фильмом о погоне Также предстоящий приквел познакомит зрителей с упоминаемыми в «Дороге ярости», но так и не показанными объектами.
Написать
1 марта 2022 14:34
Съемочная команда «Безумного Макса: Дорога ярости» рассказала о разногласиях между Шарлиз Терон и Томом Харди Актрису так беспокоило напряжение между ней и Харди, что она вызвала продюсера на съемочную площадку, чтобы урегулировать конфликт.
Написать
24 февраля 2022 12:34
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