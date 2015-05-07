Безумный Макс: Дорога ярости, 2015

Действие фильма происходит во время постапокалипсиса, в суровом пустынном ландшафте, где человечество сломлено, и почти все сошли с ума, борясь за выживание. Однако и в этом мире существуют два мятежника, которые могут восстановить былой порядок. Это Макс, человек действия и молчун, который ищет спокойствия после потери жены и ребенка, и Фуриоса, могучая воительница, которая считает, что путь к выживанию лежит через пустыню, к местам ее детства, где сохранились вода, трава и синее небо, свободное от власти песчаных бурь…
Вскоре после отмщения за смерть жены и сына, Макс Рокатански покинул ряды «Основного силового патруля» и уехал в глушь, где скитается в одиночестве, пока мир медленно падает в последствии нефтяного кризиса и глобальной войны. Не имея ничего, кроме своей машины «Перехватчик», Максу предстоит научиться, как выжить в пост-апокалиптической пустоши и сражаться с жестокими, безжалостными воинами, которые населяют её.