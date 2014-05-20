Соль Земли, 2014

Невероятно красивый фильм с завораживающими пейзажами и планами рассказывает творческую историю оператора Себастьяна Сальгадо. Сюжет знакомит с семьей фотографа и рассматривает отношения с близкими людьми сквозь призму его главного увлечения. Один из самых известных фотожурналистов перемещается по всему миру, чтобы поймать ускользающую красоту первобытных мест. «Соль Земли» – это история одного человека, который чувствует себя песчинкой в огромном мире.
Себастьян Сальгадо — величайший фотограф современности. Ни одно событие не укрылось от его объектива. Взгляните на мир другими глазами! Откройте для себя завораживающую историю жизни, проникающую прямо в сердце.