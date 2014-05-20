Соль Земли, 2014

Жанр: документальный биография В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Невероятно красивый фильм с завораживающими пейзажами и планами рассказывает творческую историю оператора Себастьяна Сальгадо. Сюжет знакомит с семьей фотографа и рассматривает отношения с близкими людьми сквозь призму его главного увлечения. Один из самых известных фотожурналистов перемещается по всему миру, чтобы поймать ускользающую красоту первобытных мест. «Соль Земли» – это история одного человека, который чувствует себя песчинкой в огромном мире. Развернуть Название картины является отсылкой к Библии. В книге содержится цитата, где говорится о том, что люди – соль земли. И если она потеряет силу, то уже ни на что больше не сгодится.

Название также связано с фамилией главного героя. В переводе с португальского языка Сальгадо означает «соленый».

Сын фотографа принимал активное участие в создании картины. Он стал вторым режиссером наравне с Вимом Вендерсом.

В документальной ленте журналист рассказывает о фотографии гориллы, кладущей палец в рот. По его словам, она узнала себя на снимке. При этом ученые считают, что гориллы не узнают собственные отражения.

Вим Виндерс – поклонник творчества Сальгадо. Он наблюдал за его работой в течение 25 лет. Развернуть Себастьян Сальгадо — величайший фотограф современности. Ни одно событие не укрылось от его объектива. Взгляните на мир другими глазами! Откройте для себя завораживающую историю жизни, проникающую прямо в сердце. Развернуть 7.7 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 8.4 Продолжительность 1 час 40 минут Год выпуска 2014 Премьера в России 16 июля 2015 Премьера онлайн 1 мая 2022 Премьера в мире 20 мая 2014 Возраст 12+ Прокатчик Premium Film Режиссер Джулиано Рибейро Сальгадо В ролях Себастьян Сальгадо Вим Вендерс Джулиано Рибейру Сальгаду Хьюго Барбье Все актеры и съемочная группа Фильм находится в подборках Французские биографические фильмы 3 постера

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