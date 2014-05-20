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Соль Земли Соль Земли
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The Salt of the Earth

Соль Земли, 2014

2014 / Франция / Италия / Бразилия
7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Невероятно красивый фильм с завораживающими пейзажами и планами рассказывает творческую историю оператора Себастьяна Сальгадо. Сюжет знакомит с семьей фотографа и рассматривает отношения с близкими людьми сквозь призму его главного увлечения. Один из самых известных фотожурналистов перемещается по всему миру, чтобы поймать ускользающую красоту первобытных мест. «Соль Земли» – это история одного человека, который чувствует себя песчинкой в огромном мире.

  • Название картины является отсылкой к Библии. В книге содержится цитата, где говорится о том, что люди – соль земли. И если она потеряет силу, то уже ни на что больше не сгодится.
  • Название также связано с фамилией главного героя. В переводе с португальского языка Сальгадо означает «соленый».
  • Сын фотографа принимал активное участие в создании картины. Он стал вторым режиссером наравне с Вимом Вендерсом.
  • В документальной ленте журналист рассказывает о фотографии гориллы, кладущей палец в рот. По его словам, она узнала себя на снимке. При этом ученые считают, что гориллы не узнают собственные отражения.
  • Вим Виндерс – поклонник творчества Сальгадо. Он наблюдал за его работой в течение 25 лет.

Себастьян Сальгадо — величайший фотограф современности. Ни одно событие не укрылось от его объектива. Взгляните на мир другими глазами! Откройте для себя завораживающую историю жизни, проникающую прямо в сердце.

7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 16 июля 2015
Премьера онлайн 1 мая 2022
Премьера в мире 20 мая 2014
Возраст 12+
Прокатчик Premium Film
Режиссер
Джулиано Рибейро Сальгадо
В ролях
Себастьян Сальгадо
Вим Вендерс
Вим Вендерс
Джулиано Рибейру Сальгаду
Хьюго Барбье
Все актеры и съемочная группа
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Соль Земли смотреть онлайн

Соль Земли
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Сид 16 октября 2015, 22:12
кто нибудь знает когда можно увидеть Соль Земли на экранах Москвы? написано что он вышел в прокат 12/03/2015, но в расписании сеансов его нет и не… Читать дальше…
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