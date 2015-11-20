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В сердце моря В сердце моря
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In the Heart of the Sea

В сердце моря, 2015

2015 / США
7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Зимой 1820 года китобойное судно Новой Англии «Эссекс» подверглось нападению со стороны кита гигантских размеров. Фильм раскрывает мучительные последствия столкновения, когда выжившие члены экипажа корабля, доведенные до предела, были вынуждена пойти на немыслимое, чтобы остаться в живых. Выдерживая штормы, голод, панику и отчаяние, мужчины поставят под сомнение свои глубочайшие убеждения, от ценности своей жизни до морали своей профессии, поскольку их капитан безуспешно ищет верное направление в открытом море, а его первый помощник все еще стремится уничтожить кита.

  • Основанный на реальной истории экипажа корабля «Эссекс», китобойного судна, которое было атаковано и потоплено гигантским китом-кашалотом в южной части Тихого океана в 1820 году. Этот инцидент также вдохновил Германа Мелвилла на создание знаменитого романа «Моби Дик».
  • Согласно Рону Ховарду и комментариям к фильму, чтобы подготовиться к ролям голодающих моряков, актеры сидели на диете, дававшей им 500-800 калорий в день, чтобы похудеть без вреда для здоровья. 
  • Том Холланд сказал, что однажды во время съемок он украл и съел круассан с обеденного стола съемочной группы. Затем его вырвало, потому что его тело совршенно отвыкло от сахара или жиров. 

В 1819 году американский корабль «Эссекс» с командой из двух десятков человек на борту отправился из порта в штате Массачусетс на китобойный промысел. Осенью 1820-го успешная на протяжении полутора лет охота была прервана атакой гигантского кашалота на судно, в результате чего морякам пришлось пересесть в шлюпки. В течение трех с лишним месяцев они боролись за выживание посреди океана, однако в конечном итоге голод, каннибализм и жажда сгубили большую часть команды, а спасения удалось дождаться всего нескольким китобоям, в том числе капитану «Эссекса».

7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2015
Премьера в России 3 декабря 2015
Премьера онлайн 3 марта 2016
Премьера в мире 20 ноября 2015
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Рон Ховард
Рон Ховард
В ролях
Крис Хемсворт
Крис Хемсворт
Киллиан Мерфи
Киллиан Мерфи
Бен Уишоу
Бен Уишоу
Брендан Глисон
Брендан Глисон
Хорди Молья
Хорди Молья
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма В сердце моря 4 постера
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Наша рецензия
В 1984 году 30-летний режиссер Рон Ховард поставил романтическую комедию «Всплеск», с Томом Хэнксом и Дэрил Ханной в главных ролях, – про любовь человека и русалки. Фильм начинается с того, как русалка спасает совсем еще юного главного героя возле мыса Кейп-Код, или Трескового мыса, в штате Массачусетс. Через 30 лет Рон Ховард вернется в эти места, с не менее глубоководной миссией, но уже совершенно иного уровня. Его режиссерской целью станет китобойное судно «Эссекс» из Нантакета, что…
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SKY 14 декабря 2015, 02:36
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