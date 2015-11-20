В сердце моря, 2015

В 1819 году американский корабль «Эссекс» с командой из двух десятков человек на борту отправился из порта в штате Массачусетс на китобойный промысел. Осенью 1820-го успешная на протяжении полутора лет охота была прервана атакой гигантского кашалота на судно, в результате чего морякам пришлось пересесть в шлюпки. В течение трех с лишним месяцев они боролись за выживание посреди океана, однако в конечном итоге голод, каннибализм и жажда сгубили большую часть команды, а спасения удалось дождаться всего нескольким китобоям, в том числе капитану «Эссекса».