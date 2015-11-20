В сердце моря, 2015

Зимой 1820 года китобойное судно Новой Англии «Эссекс» подверглось нападению со стороны кита гигантских размеров. Фильм раскрывает мучительные последствия столкновения, когда выжившие члены экипажа корабля, доведенные до предела, были вынуждена пойти на немыслимое, чтобы остаться в живых. Выдерживая штормы, голод, панику и отчаяние, мужчины поставят под сомнение свои глубочайшие убеждения, от ценности своей жизни до морали своей профессии, поскольку их капитан безуспешно ищет верное направление в открытом море, а его первый помощник все еще стремится уничтожить кита.
В 1819 году американский корабль «Эссекс» с командой из двух десятков человек на борту отправился из порта в штате Массачусетс на китобойный промысел. Осенью 1820-го успешная на протяжении полутора лет охота была прервана атакой гигантского кашалота на судно, в результате чего морякам пришлось пересесть в шлюпки. В течение трех с лишним месяцев они боролись за выживание посреди океана, однако в конечном итоге голод, каннибализм и жажда сгубили большую часть команды, а спасения удалось дождаться всего нескольким китобоям, в том числе капитану «Эссекса».