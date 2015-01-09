Семнадцатилетний Трэвис однажды летом забредает в лес, на частную территорию около его дома в Северной Каролине, и обнаруживает целую рощу марихуаны, после чего попадает в медвежий капкан. Проведя в ловушке несколько часов, он, наконец, освобожден местным фермером, хозяином делянки. Однако с этого момента он уже не может спокойно относиться к тем порокам, которыми пропитано это небольшое сельское сообщество в Аппалачах.
Вскоре Тревис уезжает из родительского дома и поселяется у учителя Леонарда, который живет в трейлере на окраине города, балуется наркотиками и читает журналы об американской гражданской войне. Судьбы этих людей переплетаются, когда ужасное прошлое и болезненное настоящее городка приводит к ожесточенному сведению счетов, в котором с одной стороны оказывается замешан фермер с марихуаной, а с другой стороны эхом отдается кровавая резня времен гражданской войны, которая продолжает разделять местное сообщество.
|9 января 2015
|Россия
|18+
|4 мая 2016
|Германия
|9 января 2015
|Казахстан
|9 января 2015
|США
|9 января 2015
|Украина