Постер фильма Мир, созданный без изъяна
5.5 Рейтинг IMDb: 5.5
Мир, созданный без изъяна

The World Made Straight 18+
Семнадцатилетний Трэвис однажды летом забредает в лес, на частную территорию около его дома в Северной Каролине, и обнаруживает целую рощу марихуаны, после чего попадает в медвежий капкан. Проведя в ловушке несколько часов, он, наконец, освобожден местным фермером, хозяином делянки. Однако с этого момента он уже не может спокойно относиться к тем порокам, которыми пропитано это небольшое сельское сообщество в Аппалачах.

Вскоре Тревис уезжает из родительского дома и поселяется у учителя Леонарда, который живет в трейлере на окраине города, балуется наркотиками и читает журналы об американской гражданской войне. Судьбы этих людей переплетаются, когда ужасное прошлое и болезненное настоящее городка приводит к ожесточенному сведению счетов, в котором с одной стороны оказывается замешан фермер с марихуаной, а с другой стороны эхом отдается кровавая резня времен гражданской войны, которая продолжает разделять местное сообщество.
 
 

Страна США
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 2 декабря 2016
Премьера в мире 9 января 2015
Дата выхода
9 января 2015 Россия 18+
4 мая 2016 Германия
9 января 2015 Казахстан
9 января 2015 США
9 января 2015 Украина
MPAA R
Производство Bifrost Pictures, Dreambridge Films, Myriad Pictures
Другие названия
The World Made Straight, Daha İyi Bir Dünya, Fúria Cannabis, Świat prostych zasad, Zorniges Land, Μάχη για έναν καλύτερο κόσμο, Мир, созданный без изъяна
Режиссер
Дэвид Буррис
В ролях
Хэйли Джоэл Осмент
Хэйли Джоэл Осмент
Минка Келли
Минка Келли
Джереми Ирвин
Джереми Ирвин
Ноа Уайли
Ноа Уайли
Эделейд Клеменс
Эделейд Клеменс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.5
Оцените 11 голосов
5.5 IMDb
Отзывы о фильме

[первые строки]
Leonard [за кадром] Ландшафт — это судьба. Я ношу эту фразу в голове уже много лет. Не помню, откуда она взялась, но знаю, что она значит здесь. Это чувство замкнутости. Человеческие ограничения. Это не то, что на Среднем Западе, где возможности простираются ярко и бесконечно во все стороны. Люди в Гималаях, Андах — живут ли они тоже словно в пассиве, будто их жизнь ненастоящая? Их воспоминания застыли, неизменны?
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
