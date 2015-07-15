Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Клинч
1 постер
Киноафиша Фильмы Клинч

Клинч

Klinch 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

После тяжелого трудового Виталий Борисович, немолодой учитель русского языка и литературы, пытается вернуться домой на празднование дня рождения своего сына Славика, но на автобусной остановке за ним увязывается незнакомая девушка. Представившись Витой, она объясняет, что прячется от своего ревнивого любовника-бандита, и Виталию приходится привести ее к себе домой. Там девушка носится по квартире, устраивает бедлам и всячески раздражает семью героя, и в конечном итоге они по случайности убивают ее… 

  • Фильм является экранизацией пьесы Алексея Слаповского, которую режиссер и сценарист фильма Сергей Пускепалис уже ставил на театральных подмостках в Уфе, а теперь выбрал ее для своего кинодебюта. 
  • Главную роль школьного учителя исполнил Алексей Серебряков. Давний друг Пускепалиса, он очень обрадовался, когда узнал, что тот хочет снимать его в своей картине, и сразу же согласился. На съемочной площадке между ними возникла особая органика: Серебряков ориентировался на хохот Пускепалиса, чтобы понимать, правильно он играет или нет. 
  • Создание саундтрека к фильму полностью взяла на себя российская рок-группа БИ-2. Они написали 12 композиций, в том числе 8 коллабораций с другими известными артистами отечественной музыкальной эстрады, такими как Диана Арбенина и Гарик Сукачев, а после премьеры выпустили одноименный диск. 

У школьного учителя литературы Федорова был трудный день. Две смены, потом собрание, затем нотация от директрисы, а в его маленькой квартире жена затеяла ремонт. Вдобавок ко всему по дороге домой за ним увязывается незнакомая девушка, которая выхватывает из рук учителя портфель и убегает. Федоров догоняет воровку, она плачет, жалуется на сложную жизнь и вдруг начинает обвинять его в самоубийстве своей подруги и угрожать приездом жениха-бандита. Посчитав незнакомку сумасшедшей, Федоров собирается уйти, не подозревая, что это только начало опасного знакомства.

Клинч - трейлер
Клинч  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 15 июля 2015
Дата выхода
15 июля 2015 Россия Cinema Prestige 16+
22 октября 2015 Беларусь
22 октября 2015 Казахстан
22 октября 2015 США
22 октября 2015 Украина
Сборы в мире $4 920
Другие названия
Klinch, Клинч
Режиссер
Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис
В ролях
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Ася Домская
Ася Домская
Агриппина Стеклова
Агриппина Стеклова
Вячеслав Евлантьев
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Клинч
Географ глобус пропил 7.2
Географ глобус пропил (2013)
Смиренное кладбище 6.8
Смиренное кладбище (1989)
Каденции 6.1
Каденции (2010)
Коктебель 6.9
Коктебель (2003)
1993 6.8
1993 (2023)
Единица Монтевидео 0.0
Единица Монтевидео (2022)
День мертвых 5.8
День мертвых (2021)
Скажи ей 6.7
Скажи ей (2020)
Иваны, помнящие родство 6.2
Иваны, помнящие родство (2019)
Ван Гоги 6.7
Ван Гоги (2018)
Это не навсегда 5.8
Это не навсегда (2018)
Молодой 4.4
Молодой (2017)

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 13 голосов
5.2 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Клинч

Похожие фильмы онлайн

Географ глобус пропил
 
1993
 
День мертвых
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Клинч - трейлер
Клинч Трейлер
Клинч - би-2 feat. диана арбенина – тише и тише (ost клинч)
Клинч Би-2 feat. диана арбенина – тише и тише (ost клинч)
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Грустный парень с прокачкой»: Джин Ву в 3 сезоне Solo Leveling ждут глобальные перемены — но фанаты недовольны
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше