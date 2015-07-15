У школьного учителя литературы Федорова был трудный день. Две смены, потом собрание, затем нотация от директрисы, а в его маленькой квартире жена затеяла ремонт. Вдобавок ко всему по дороге домой за ним увязывается незнакомая девушка, которая выхватывает из рук учителя портфель и убегает. Федоров догоняет воровку, она плачет, жалуется на сложную жизнь и вдруг начинает обвинять его в самоубийстве своей подруги и угрожать приездом жениха-бандита. Посчитав незнакомку сумасшедшей, Федоров собирается уйти, не подозревая, что это только начало опасного знакомства.