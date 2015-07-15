После тяжелого трудового Виталий Борисович, немолодой учитель русского языка и литературы, пытается вернуться домой на празднование дня рождения своего сына Славика, но на автобусной остановке за ним увязывается незнакомая девушка. Представившись Витой, она объясняет, что прячется от своего ревнивого любовника-бандита, и Виталию приходится привести ее к себе домой. Там девушка носится по квартире, устраивает бедлам и всячески раздражает семью героя, и в конечном итоге они по случайности убивают ее…
У школьного учителя литературы Федорова был трудный день. Две смены, потом собрание, затем нотация от директрисы, а в его маленькой квартире жена затеяла ремонт. Вдобавок ко всему по дороге домой за ним увязывается незнакомая девушка, которая выхватывает из рук учителя портфель и убегает. Федоров догоняет воровку, она плачет, жалуется на сложную жизнь и вдруг начинает обвинять его в самоубийстве своей подруги и угрожать приездом жениха-бандита. Посчитав незнакомку сумасшедшей, Федоров собирается уйти, не подозревая, что это только начало опасного знакомства.
|15 июля 2015
|Россия
|Cinema Prestige
|16+
|22 октября 2015
|Беларусь
|22 октября 2015
|Казахстан
|22 октября 2015
|США
|22 октября 2015
|Украина