Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Терминатор: Генезис Терминатор: Генезис
Киноафиша Фильмы Терминатор: Генезис
Terminator: Genesis

Терминатор: Генезис, 2015

2015 / США
7.3 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В пятом фильме из серии «Терминатор» повествование вновь возвращается к Саре Коннор. Первоначально сюжет соответствует событиям первой части: Кайл Риз отправляется назад во времени, чтобы спасти Сару от киборга Т-800, однако перед тем, как перенестись в прошлое, он видит, как на Джона Коннора нападает один из солдат Сопротивления. 

Из-за этого Кайл попадает в измененную временную последовательность, в которой Т-800 и Т-1000 уже уничтожены самой Сарой и перепрограммированным терминатором первой серии. Более того, они создали собственную временную машину и планируют отправиться в будущее, чтобы уничтожить Скайнет до того, как тот осознает сам себя и вознамерится уничтожить человечество. 
Кайл решает помочь Саре и Терминатору, и вместе они переносятся в 2017 год. Герои пока не знают, что противостоящий им Т-3000 будет скрываться под личиной именно того человека, которому каждый из них доверял больше всего. 
 

Слово Genisys в названии фильма созвучно с библейским термином Genesis (Бытие), но на самом деле это аббревиатура, которая расшифровывается как «Генеалогическая информационная система». Продюсер фильма, Дэвид Эллисон, позже признавался, что это была плохая идея, которая, возможно, и не дала фильму собрать в прокате ту сумму, на которую рассчитывали создатели.

Арнольд Шварценеггер исполняет в фильме только роль постаревшего Т-800. Три его молодые версии играют другие актеры, поверх лиц которых при помощи компьютерной графики нанесено цифровое лицо молодого Шварценеггера.

Актерам, исполняющим роли Джона и Сары Коннор, столько же лет, сколько было бы их персонажам по сюжету.

Компания Nike специально для фильма изготовила 25 пар кроссовок модели Vandal, которую Кайл Риз носил в оригинальном фильме 1984-го года.

В фильме есть более 1200 кадров с использованием компьютерной графики, созданной на шести разных студиях. Иногда графика была столь сложной, что только на обработку одного кадра уходило более 20 часов. Цифровое воссоздание молодого Т-800, используемое в 35 кадрах, заняло у студии более года. Работа над ним была завершена за полчаса до сдачи фильма студии.

Режиссер фильма, Алан Тейлор, описывал первые две части франшизы как историю любви и историю о конфликте отцов и детей соответственно. Этот же фильм, по его замыслу, должен был сочетать в себе обе концепции, включая идею семейной дисфункции. Подчеркивая преемственность от первых двух фильмов серии, фильм снимали под кодовым названием «Виста», что является отсылкой к культовой фразе «Hasta la vista, baby» из фильма «Терминатор 2: Судный день».

Когда сценаристы столкнулись с проблемой, как вписать 67-летнего Шварценеггера в роль терминатора, создатель франшизы Джеймс Кэмерон спас положение, предложив им идею, состоящую в том, что внешние органические части киборга могут подвержены старению, как и у обычных людей. По той же причине они придумали отправить Т-800 на 10 лет раньше, чем было в оригинальном сюжете. Идею об альтернативных временных линиях сценаристы позаимствовали из фильма «Назад в будущее 2».

Театральный прокат фильма оказался неудачным, картина была в шаге от коммерческого провала. По этой причине планируемый студией сиквел был отменен. Спустя несколько лет Джеймс Кэмерон объявил, что будет продюсировать следующий фильм франшизы, который стал бы прямым продолжением второй части саги о Терминаторе и завершил бы ее. Этот фильм, срежиссированный Тимом Миллером, вышел в прокат в 2019 году под названием «Терминатор: Темные судьбы» и провалился с еще большим треском, что, впрочем, действительно отбило у правообладателей охоту снимать продолжение.

Когда Джон Коннор, лидер сопротивления, посылает сержанта Кайла Риза в прошлое, чтобы тот защитил Сару Коннор и спас будущее, случайность порождает разлом во времени. Риз оказывается в новой, незнакомой версии прошлого, где обретает неожиданных союзников (в том числе Терминатора) и опасных врагов. Теперь его миссия – изменить будущее…

7.3 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 1 июля 2015
Премьера в мире 21 июня 2015
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Алан Тейлор
Алан Тейлор
В ролях
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Эмилия Кларк
Эмилия Кларк
Джай Кортни
Джай Кортни
Джейсон Кларк
Джейсон Кларк
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Терминатор: Темные судьбы
Терминатор: Темные судьбы (2019)
6.952
Терминатор: да придет спаситель
Терминатор: да придет спаситель (2009)
7.882883
Терминатор 3: Восстание машин
Терминатор 3: Восстание машин (2003)
6.3488374
Терминатор 2: судный день
Терминатор 2: судный день (1991)
8.721805
Терминатор
Терминатор (1984)
8.106061
Фильм находится в подборках
Фильмы про конец света и выживание в постапокалиптическом мире Фильмы про конец света и выживание в постапокалиптическом мире
Фильмы про путешествия во времени Фильмы про путешествия во времени
Фильмы о путешествиях во времени Фильмы о путешествиях во времени
Все части «Терминатора» Все части «Терминатора»
Фильмы про роботов Фильмы про роботов
Постер фильма Терминатор: Генезис 7 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Терминатриевый реактор На самом деле Skynet победил(а), и это не догадка, не шутка и даже не спойлер, которого миллионы посетителей кинотеатров по всему миру страшатся больше, чем Судного дня и апокалипсиса. Это – очевидный и непреложный факт. Если первых двух «Терминаторов» снимал человек, смотревший на происходящие там события человеческими глазами, то третью, четвертую и пятую части создали киборги, напрямую подключенные к главному офису и управляемые центральным процессором. У означенных…
Читать
Gunslinger7 13 октября 2015, 00:19
А снимается он походу уже от нечего делать



Вот с этим тоже соглашусь

А всякие "позорит наше бородатое детство" - ну, пусть это будет на его… Читать дальше…
Саша 11 октября 2015, 23:36
Обязательно пойду! Люблю фильмы со старыми любимыми актерами как Арни! Ничего не могу с собой поделать))) С детства люблю войнушку, фантастику и… Читать дальше…
Отзывы Написать
57 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Терминатор: Генезис
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Режиссер «Терминатора: Генезис» о работе над фильмом: «У меня пропало желание снимать кино» Ему пришлось заново учиться получать удовольствие от работы. 
Написать
13 августа 2021 14:19
От мечты о Бродвее до матери драконов: звезде «Игры престолов» Эмилии Кларк - 34! 23 октября британской актрисе Эмилии Кларк исполняется 34 года. Мы поздравляем Мать Драконов с днем рождения и вспоминаем, как ей удалось завоевать любовь миллионов зрителей по всему миру.
Написать
23 октября 2020 16:52
Бри Ларсон раскрыла, почему провалила пробы в «Терминаторе: Генезис» Актриса не в курсе, как обращаться с оружием... невидимым. 
Написать
24 августа 2020 09:20
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер 1
Дублированный трейлер 1
отрывок 5: Я ждал тебя
Отрывок 5: Я ждал тебя
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Приложение киноафиши