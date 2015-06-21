Терминатор: Генезис, 2015

Слово Genisys в названии фильма созвучно с библейским термином Genesis (Бытие), но на самом деле это аббревиатура, которая расшифровывается как «Генеалогическая информационная система». Продюсер фильма, Дэвид Эллисон, позже признавался, что это была плохая идея, которая, возможно, и не дала фильму собрать в прокате ту сумму, на которую рассчитывали создатели.

Арнольд Шварценеггер исполняет в фильме только роль постаревшего Т-800. Три его молодые версии играют другие актеры, поверх лиц которых при помощи компьютерной графики нанесено цифровое лицо молодого Шварценеггера.

Актерам, исполняющим роли Джона и Сары Коннор, столько же лет, сколько было бы их персонажам по сюжету.

Компания Nike специально для фильма изготовила 25 пар кроссовок модели Vandal, которую Кайл Риз носил в оригинальном фильме 1984-го года.

В фильме есть более 1200 кадров с использованием компьютерной графики, созданной на шести разных студиях. Иногда графика была столь сложной, что только на обработку одного кадра уходило более 20 часов. Цифровое воссоздание молодого Т-800, используемое в 35 кадрах, заняло у студии более года. Работа над ним была завершена за полчаса до сдачи фильма студии.

Режиссер фильма, Алан Тейлор, описывал первые две части франшизы как историю любви и историю о конфликте отцов и детей соответственно. Этот же фильм, по его замыслу, должен был сочетать в себе обе концепции, включая идею семейной дисфункции. Подчеркивая преемственность от первых двух фильмов серии, фильм снимали под кодовым названием «Виста», что является отсылкой к культовой фразе «Hasta la vista, baby» из фильма «Терминатор 2: Судный день».

Когда сценаристы столкнулись с проблемой, как вписать 67-летнего Шварценеггера в роль терминатора, создатель франшизы Джеймс Кэмерон спас положение, предложив им идею, состоящую в том, что внешние органические части киборга могут подвержены старению, как и у обычных людей. По той же причине они придумали отправить Т-800 на 10 лет раньше, чем было в оригинальном сюжете. Идею об альтернативных временных линиях сценаристы позаимствовали из фильма «Назад в будущее 2».

Театральный прокат фильма оказался неудачным, картина была в шаге от коммерческого провала. По этой причине планируемый студией сиквел был отменен. Спустя несколько лет Джеймс Кэмерон объявил, что будет продюсировать следующий фильм франшизы, который стал бы прямым продолжением второй части саги о Терминаторе и завершил бы ее. Этот фильм, срежиссированный Тимом Миллером, вышел в прокат в 2019 году под названием «Терминатор: Темные судьбы» и провалился с еще большим треском, что, впрочем, действительно отбило у правообладателей охоту снимать продолжение.