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Третий вид любви
Киноафиша Фильмы Третий вид любви
Di san zhong ai qing

Третий вид любви, 2015

2015 / Китай
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5
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О фильме

Умница и красавица Цзоу Юй работает в небольшой юридической фирме. Девушка амбициозна, трудолюбива, но от развода её это не спасло. Её сестра — напротив, особой сообразительностью не отличается, поэтому пытается покончить с собой из-за безответной любви к миллионеру и наследнику корпорации Линь Цичжэну. Цзоу Юй идёт к негодяю разбираться, как он посмел влюблять в себя невинных девушек, и тут происходит невообразимое — тот втрескивается в неё по уши! Цзоу Юй тоже начинает испытывать любовь к Цичжену, а так же чувство вины по отношению к сестре, видимо, не так уж и сильно сёстры друг от друга отличаются.

5.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 25 сентября 2015
Премьера в мире 25 сентября 2015
Возраст 16+
Режиссер
Джон Х. Ли
В ролях
Лю Ифэй
Лю Ифэй
Сон Сын-хон
О Ти
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Третий вид любви 1 постер
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