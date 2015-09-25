Третий вид любви, 2015

Умница и красавица Цзоу Юй работает в небольшой юридической фирме. Девушка амбициозна, трудолюбива, но от развода её это не спасло. Её сестра — напротив, особой сообразительностью не отличается, поэтому пытается покончить с собой из-за безответной любви к миллионеру и наследнику корпорации Линь Цичжэну. Цзоу Юй идёт к негодяю разбираться, как он посмел влюблять в себя невинных девушек, и тут происходит невообразимое — тот втрескивается в неё по уши! Цзоу Юй тоже начинает испытывать любовь к Цичжену, а так же чувство вины по отношению к сестре, видимо, не так уж и сильно сёстры друг от друга отличаются.