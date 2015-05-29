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Постер фильма Реальная цена моды
Постер фильма Реальная цена моды
Постер фильма Реальная цена моды
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 7.7
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3 постера
Киноафиша Фильмы Реальная цена моды

Реальная цена моды

The True Cost 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Это история об одежде, которую мы носим; людях, которые ее создают; и влиянии модной индустрии на наш мир. Стоимость гардероба снижается из года в год, в то время, как стоимость жизни и затраты на охрану природы и социальную защиту стремительно увеличиваются. Фильм Эндрю Моргана — захватывающее документальное расследование, приоткрывающее завесу тайны над фэшн-индустрией и задающее логичный вопрос: какова же на самом деле цена стиля? В поисках ответа режиссер побывал как на главных подиумах мировых столиц, так и в беднейших районах стран третьего мира, где, в действительности, и рождается «высокая мода». О проблемах глобализации и «фаст-фэшн» говорят: известный дизайнер Стелла Маккартни, эко-активист и создатель компании «Eco-Age» Ливия Фёрт и индийская эко-феминистка Вандана Шива. «Реальная цена моды» — беспрецедентный проект, открывающий шокирующую правду о мире вокруг нас и миллионах людей, стоящих за фэшн-индустрией.

Реальная цена моды - трейлер с русскими субтитрами
Реальная цена моды  трейлер с русскими субтитрами
Страна Великобритания / Франция / Италия / Индия / Дания / Китай / Бангладеш / Камбоджа / Гаити / Уганда
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 29 мая 2015
Дата выхода
10 декабря 2015 Россия Центр документального кино 12+
10 декабря 2015 Беларусь
10 декабря 2015 Казахстан
29 мая 2015 США
10 декабря 2015 Украина
MPAA PG-13
Сборы в мире $11 902
Производство Life Is My Movie Entertainment Company, Untold Creative, Untold
Другие названия
The True Cost, Az igazi ár, Skutocná cena, The True Cost - Der Preis der Mode, Реальная цена моды, ザ・トゥルー・コスト　ファストファッション　真の代償
В ролях
Вандана Шива
Стелла МакКартни
Рик Риджвей
Ричард Вулфф
Тим Кассер
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.5
Оцените 15 голосов
7.7 IMDb
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Реальная цена моды - трейлер с русскими субтитрами
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