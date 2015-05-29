Это история об одежде, которую мы носим; людях, которые ее создают; и влиянии модной индустрии на наш мир. Стоимость гардероба снижается из года в год, в то время, как стоимость жизни и затраты на охрану природы и социальную защиту стремительно увеличиваются. Фильм Эндрю Моргана — захватывающее документальное расследование, приоткрывающее завесу тайны над фэшн-индустрией и задающее логичный вопрос: какова же на самом деле цена стиля? В поисках ответа режиссер побывал как на главных подиумах мировых столиц, так и в беднейших районах стран третьего мира, где, в действительности, и рождается «высокая мода». О проблемах глобализации и «фаст-фэшн» говорят: известный дизайнер Стелла Маккартни, эко-активист и создатель компании «Eco-Age» Ливия Фёрт и индийская эко-феминистка Вандана Шива. «Реальная цена моды» — беспрецедентный проект, открывающий шокирующую правду о мире вокруг нас и миллионах людей, стоящих за фэшн-индустрией.