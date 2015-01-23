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Дорога в Голливуд, 2015

2015 / США
4.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Дэн Ландсман всегда был обычным парнем и не отличался популярностью в школе. Со дня выпуска проходит двадцать лет, и скоро встреча бывших учеников. Дэн занимается организацией мероприятия, но немногие горят желанием увидеться после долгой разлуки. Главный герой придумывает выход и способ вознести себя в глазах одноклассников: уговорить прийти на праздник Оливера Лоулеса. Когда-то он был звездой школы, а теперь стал известным актером. Ландсман начинает воплощать план и напропалую лгать Оливеру, чтобы заманить его на встречу, но события принимают неожиданный поворот…

  • На ранней стадии работы над фильмом он назвался «Лоулес».
  • Джек Блэк уже работал вместе с Майком Уайтом на съемках фильма «Школа рока».
  • Кэтрин Хан также снималась с Джеком раньше, в фильме «Праздник» 2006 года.
  • Спортивные радиоведущие, фигурирующие в фильме – настоящие, они появляются в киноленте камео. Один из них, Джон-Пол Флейм, играл эпизодическую роль в картине «Прослушка».
  • Постельная сцена с участием Дэна Ландсмана и Оливера Лоулесса снималась в последнюю очередь.
  • Актриса Кэтрин Хан стала популярной после съемок в сериале «Расследование Джордан».

Герои этой истории — бывшие одноклассники, решившие устроить встречу выпускников. Один из них, в школе занимавшийся организацией мероприятий, решает сделать двадцатилетний юбилей выпуска самым запоминающимся в истории и стремится изо всех сил привезти на него самого популярного парня в школе, а ныне — актера-неудачника, снимающегося главным образом в рекламе, да и то не в самой лучшей.

4.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 23 января 2015
Премьера в мире 23 января 2015
Возраст 18+
Режиссер
Эндрю Моугел
В ролях
Джеймс Марсден
Джеймс Марсден
Кэтрин Хан
Кэтрин Хан
Джек Блэк
Джек Блэк
Кайл Борнхаймер
Кайл Борнхаймер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дорога в Голливуд 1 постер
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