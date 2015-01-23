Дорога в Голливуд, 2015

Дэн Ландсман всегда был обычным парнем и не отличался популярностью в школе. Со дня выпуска проходит двадцать лет, и скоро встреча бывших учеников. Дэн занимается организацией мероприятия, но немногие горят желанием увидеться после долгой разлуки. Главный герой придумывает выход и способ вознести себя в глазах одноклассников: уговорить прийти на праздник Оливера Лоулеса. Когда-то он был звездой школы, а теперь стал известным актером. Ландсман начинает воплощать план и напропалую лгать Оливеру, чтобы заманить его на встречу, но события принимают неожиданный поворот…