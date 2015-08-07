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Киноафиша Фильмы Брат мой Каин

Брат мой Каин

18+
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О фильме

Несмываемый грех убийства, Каинова печать, личностная катастрофа. Это случилось с Вячеславом Шараевским 25 лет назад, когда он был районным прокурором. Смертный приговор был заменен на пожизненное заключение в связи с мораторием на смертную казнь, но человек тридцать семь месяцев просидел в одиночной камере, ожидая смерть по 3, 13, 23 числам. И было преображение, как второе рождение. Вчерашний атеист, рационалист, скептик, теперь это был младенец, сын Божий. Своей новой жизнью он обязан удивительному священнику о. Александру Борисову. Вечная связка — святой и грешник. Как они необходимы друг другу.
Страна Россия
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 7 августа 2015
Дата выхода
7 августа 2015 Россия 18+
7 августа 2015 Казахстан
7 августа 2015 Украина
Другие названия
Your Brother Cain, Brat tvoy Kain, Twój brat Kain
Режиссер
Ирина Васильева
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