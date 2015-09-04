Крутые яйца, 2015

Юный Тото родился младшим в помете. Но когда злой владелец ранчо угрожает разрушить его дом и семью, герой должен превратиться из робкого молодого цыпленка в храброго и непослушного петуха и сразиться с чемпионом по боксу, непобедимым петухом Банкивойде. Тото и его друзья объединятся в захватывающем приключении, которое навсегда докажет, что размер – не главное, в отличие от храбрости и дружбы.
Молодой курчонок Тото хочет добиться в жизни гораздо большего, чем просто каждое утро будить свою ферму. Его мечта – стать знаменитым боксером! Но не зря говорят: «Бойся своих желаний». Таинственный мошенник подстраивает пари с хозяевами ранчо, и вот уже Тото для спасения своего дома должен выиграть боксерский поединок против чемпиона чемпионов округи – кошмарного петуха Бэнкивойда. Тото понимает, что влип, ведь до судьбоносного дня всего две недели, а тренировать его собираются его лучшие друзья – десяток безумных, но крутых говорящих яиц.