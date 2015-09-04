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Un gallo con muchos huevos

Крутые яйца, 2015

2015 / Мексика
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Юный Тото родился младшим в помете. Но когда злой владелец ранчо угрожает разрушить его дом и семью, герой должен превратиться из робкого молодого цыпленка в храброго и непослушного петуха и сразиться с чемпионом по боксу, непобедимым петухом Банкивойде. Тото и его друзья объединятся в захватывающем приключении, которое навсегда докажет, что размер – не главное, в отличие от храбрости и дружбы. 

  • Это уже третий мультфильм во франшизе мультипликационного блокбастера «Яйца», а
  • также первый из них, нарисованный на компьютере. Он написан, спродюсирован и нарисован выпускниками студии Huevocartoon, мексиканской мультимедийной корпорации, создавшей сериал, четыре мультфильма, видеоигру, телевизионный спецвыпуск и несколько рекламных роликов с участием антропоморфных яиц.
  • Фильм получил рейтинг PG-13 в Соединенных Штатах за его наводящее на определенные размышления содержание, что сделало его вторым анимационным фильмом после работы Хаяо Миядзаки «Ветер крепчает», получившим этот рейтинг.
  • В фильме раздается сразу два Крика Вильгельма: один – во время урока полетов, когда у Тото не получилось взлететь “как кит”, а второй – во время охоты стервятника у водопада, когда тот успешно ловит одну из несчастных уток.
     

Молодой курчонок Тото хочет добиться в жизни гораздо большего, чем просто каждое утро будить свою ферму. Его мечта – стать знаменитым боксером! Но не зря говорят: «Бойся своих желаний». Таинственный мошенник подстраивает пари с хозяевами ранчо, и вот уже Тото для спасения своего дома должен выиграть боксерский поединок против чемпиона чемпионов округи – кошмарного петуха Бэнкивойда. Тото понимает, что влип, ведь до судьбоносного дня всего две недели, а тренировать его собираются его лучшие друзья – десяток безумных, но крутых говорящих яиц.

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 15 октября 2015
Премьера в мире 4 сентября 2015
Возраст 6+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Габриэль Рива Паласио Алатристе
В ролях
Джейми Эймерих
Бруно Бичир
Омар Чапарро
Омар Чапарро
Карлос Эспехель
Майте Перрони Беорлеги
Все актеры и съемочная группа
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Крутые яйца
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