Exodus to Shanghai, 2015

Жанр: боевик приключения драма В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 6.5 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2 Продолжительность 1 час 19 минут Год выпуска 2015 Премьера в России 9 ноября 2015 Премьера в мире 9 ноября 2015 Возраст 16+ Режиссер Энтони Хикокс В ролях Александр Нгуйен Маркус фон Линген Дэвид Липпер Майк Альтман Все актеры и съемочная группа 1 постер

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