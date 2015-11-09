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Exodus to Shanghai Exodus to Shanghai
Киноафиша Фильмы Exodus to Shanghai
Exodus to Shanghai

Exodus to Shanghai, 2015

2015 / Великобритания / Австрия / Румыния
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 9 ноября 2015
Премьера в мире 9 ноября 2015
Возраст 16+
Режиссер
Энтони Хикокс
В ролях
Александр Нгуйен
Александр Нгуйен
Маркус фон Линген
Дэвид Липпер
Майк Альтман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Exodus to Shanghai 1 постер
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