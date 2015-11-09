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Exodus to Shanghai
Exodus to Shanghai
Exodus to Shanghai, 2015
2015 / Великобритания / Австрия / Румыния
6.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Жанр:
боевик
приключения
драма
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6.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность
1 час 19 минут
Год выпуска
2015
Премьера в России
9 ноября 2015
Премьера в мире
9 ноября 2015
Возраст
16+
Режиссер
Энтони Хикокс
В ролях
Александр Нгуйен
Маркус фон Линген
Дэвид Липпер
Майк Альтман
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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