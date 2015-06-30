Этот документальный фильм рассказывает об уникальной природе, архитектуре и образе жизни людей, живущих на севере России, главным образом в Вологодской и Архангельской областях. Герои фильма, последние хранители уникальных и древних русских традиций, с трудом противостоят яростно наступающей на них урбанистике и неизбежному обветшанию как традиций, так и местных церквей.
Документальный фильм о том, как создают, бьют, спасают Русский Север, и какая из этого выходит свободная и тяжелая жизнь.
|30 июня 2015
|Россия
|12+