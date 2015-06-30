Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Атлантида Русского Севера
Постер фильма Атлантида Русского Севера
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Атлантида Русского Севера

Атлантида Русского Севера

Atlantis of the Russian North 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Этот документальный фильм рассказывает об уникальной природе, архитектуре и образе жизни людей, живущих на севере России, главным образом в Вологодской и Архангельской областях. Герои фильма, последние хранители уникальных и древних русских традиций, с трудом противостоят яростно наступающей на них урбанистике и неизбежному обветшанию как традиций, так и местных церквей. 

  • Идея создания принадлежит Глебу Кузнецову, кандидату исторических наук, реставратор и учредителю фонда по восстановлению деревянных церквей севера «Вереница». Он же выступил сценаристом фильма. 
  • Фильм полностью создан на средства, собранные из пожертвований на российской краудфайндинговой платформе planeta.ru, без какого либо участия продюсеров или государственных фондов. Это дало создателям абсолютную свободу в выборе темы и исполнении картины, хотя они и страдали от недостатка производственного бюджета. 
  • Маршрут экспедиции съемочной группы лежал вдоль трех самых крупных российских северных рек, Онеги, Ваги и Северной Двины и строился исходя из расположения крупнейших памятников архитектуры. Кроме того, тщательному отбору подверглись предполагаемые герои фильма, которые рассказывали на камеру о местных проблемах. 

Документальный фильм о том, как создают, бьют, спасают Русский Север, и какая из этого выходит свободная и тяжелая жизнь.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 30 июня 2015
Дата выхода
30 июня 2015 Россия 12+
Бюджет €20 000
Производство Sirin Cinema Company
Другие названия
Atlantis of the Russian North, Atlandida Russkogo Severa, Атлантида Русского Севера
Режиссер
Софья Горленко
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Атлантида Русского Севера
Сказки о маме 5.7
Сказки о маме (2018)

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 13 голосов
7.6 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о фильме
В Самаре состоится XXI Международный фестиваль «Кино — детям»
В Самаре состоится XXI Международный фестиваль «Кино — детям» С 13 по 17 апреля 2016 года в Самаре и Самарской области состоится XXI Международный фестиваль «Кино — детям». В программу фестиваля войдут премьерные российские игровые,
Написать
24 марта 2016 00:00
Фестиваль «Моя планета. Планета людей» пройдет в Санкт-Петербурге
Фестиваль «Моя планета. Планета людей» пройдет в Санкт-Петербурге 13 августа  фестиваль «Моя планета. Планета людей» стартует в Санкт-Петербурге. В программе фестиваля четыре фильма, вдохновляющих на путешествия. Фильмы представят авторы
Написать
12 августа 2015 00:00
Все новости фильма
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
Мини-сериал «В глуши»: если бы «Твин Пикс» снимали среди водопадов и лесных убийц
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше