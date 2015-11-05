Норвег, 2015

Главный герой фильма, Евгений Кириллов, ждет приезда своей норвежской невесты, борца за социальную справедливость по имени Брунхильда. С ее помощью он планирует навсегда покинуть Россию, но внезапно его приятель Митяй по-дружески просит Евгения присмотреть за его клининговым агентством, персонал которого сплошь состоит из выходиц из Средней Азии. Практически рабские условия труда, в которых они находятся, явно не придутся по нраву норвежской красавице, поэтому Кириллов стремится как можно скорее избавиться от клининга, но тут ему на след садится полицейский Локтев, который хочет иметь процент прибыли с агенства за его “крышу”. Как герой выпутается из этой ситуации, не повредив своей светлой мечте?