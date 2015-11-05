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Норвег Норвег
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Норвег, 2015

2015 / Россия
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой фильма, Евгений Кириллов, ждет приезда своей норвежской невесты, борца за социальную справедливость по имени Брунхильда. С ее помощью он планирует навсегда покинуть Россию, но внезапно его приятель Митяй по-дружески просит Евгения присмотреть за его клининговым агентством, персонал которого сплошь состоит из выходиц из Средней Азии. Практически рабские условия труда, в которых они находятся, явно не придутся по нраву норвежской красавице, поэтому Кириллов стремится как можно скорее избавиться от клининга, но тут ему на след садится полицейский Локтев, который хочет иметь процент прибыли с агенства за его “крышу”. Как герой выпутается из этой ситуации, не повредив своей светлой мечте? 

  • Фильм является вольным ремейком одной из самых популярных советских кинокомедий, картины Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». Фильм даже посвящен товарищу Сухову, главному герою этой картины. 
  • Главные герои фильма служат своеобразной аллегорией на политическую расстановку сил в современной России: каждый герой исповедует определенную идеологию, и условно их можно поделить на “путинистов” и “навальнистов”. 
  • Хотя картина является комедией, в ней есть и ярко выраженные драматические нотки. Евгений Миронов, исполнивший главную роль Кириллова, признался, что плакал под конец прочтения сценария, хотя до этого все время над ним смеялся. 
     

Как снег на голову москвича Кириллова сваливается руководство клининговым агентством «Настенька», состоящим целиком из мигранток-азиаток. Ситуация осложняется тем, что Кириллов планирует уехать в Норвегию и ждет в гости невесту — типичную европейку с весьма жесткими понятиями о свободе и толерантности. Мысль о том, что она узнает об эксплуатации «женщин Востока» приводит его в ужас и заставляет всячески изворачиваться, скрывая «гарем»…

6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 5 ноября 2015
Премьера в мире 5 ноября 2015
Возраст 12+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Алена Званцова
В ролях
Евгений Миронов
Евгений Миронов
Северия Янушаускайте
Северия Янушаускайте
Дмитрий Марьянов
Дмитрий Марьянов
Ксения Раппопорт
Ксения Раппопорт
Роза Хайруллина
Роза Хайруллина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Норвег 2 постера
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Норвег
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Наша рецензия
Хороша страна Норвегия, а Россия лучше всех Идея режиссера и сценариста Алены Званцовой сделать некий своеобразный ремейк «Белого солнца пустыни», только с совершенно другим сюжетом и на совершенно другом материале, – как минимум небезынтересна. Определенные детали смотрятся, конечно, слишком уж очевидной эксплуатацией слишком уж беспроигрышного – в глазах публики – советского кинохита, но вместе с тем очевидно заинтриговывают: это и периодически звучащая музыка из знаменитой песни Верещагина,…
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Константин Поздняков 8 июля 2019, 13:11
Рецензию не читал. Отличный русофобскофильский фильм. Глубоко, честно, классно. Видимо не на один раз...
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12 голосов
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