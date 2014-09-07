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Вселенная Стивена Хокинга Вселенная Стивена Хокинга
Киноафиша Фильмы Вселенная Стивена Хокинга
The Theory of Everything

Вселенная Стивена Хокинга, 2014

2014 / Великобритания
7.3 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм рассказывает историю самого блестящего и знаменитого астрофизика нашего времени, Стивена Хокинга, и его первой жены Джейн Уайлд, студентки факультета гуманитарных наук, в которую он влюбился во время учебы в Кембридже в 1960-х годах. Когда в 21 год врачи поставили Хокингу страшный диагноз и оставили всего два года жизни, только любовь к Джейн смогла спасти его. Так на свет родился человек, которого стали называть преемником Эйнштейна, а также муж и отец троих детей… 

  • В электронном письме режиссеру фильма Джеймсу Маршу Стивен Хокинг написал, что, когда он смотрел на исполнение Эдди Редмэйн в фильме, были определенные моменты, когда  ученому казалось, будто он наблюдает за самим собой.
  • В дополнение к своему голосу, защищенному авторским правом, Стивен Хокинг также одолжил создателям фильма свою медаль почетного компаньона и свою диссертацию, которые были использованы на съемках в качестве подлинного реквизита. 
  • Перед съемками Эдди Редмэйн сбросил около семи килограммов веса и четыре месяца тренировался с танцевальным инструктором, чтобы научиться управлять своим телом. Он встретился с сорока пациентами, страдающими боковым амиотрофическим склерозом, после чего часами стоял перед зеркалом, искажая лицо. 

История отношений между известным физиком Стивеном Хокингом и его женой.

7.3 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 25 февраля 2015
Премьера онлайн 3 августа 2016
Премьера в мире 7 сентября 2014
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джеймс Марш
Джеймс Марш
В ролях
Фелисити Джонс
Фелисити Джонс
Эдди Редмэйн
Эдди Редмэйн
Эмили Уотсон
Эмили Уотсон
Дэвид Тьюлис
Дэвид Тьюлис
Гарри Ллойд
Гарри Ллойд
Все актеры и съемочная группа
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Вселенная Стивена Хокинга

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 25 октября 2015, 23:01
странное чувство...
Я как будто сказку посмотрела. Не в смысле "так не бывает", а в смысле - волшебно.
Добро победило зло. Если под злом… Читать дальше…
евгений 18 октября 2015, 00:48
это лучшая режиссура и постановка! игра актёров и самое главное сюжет! борьба-желание жить для достижения цели и воплошения идеи ни смотря ни на что… Читать дальше…
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