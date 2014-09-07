Вселенная Стивена Хокинга, 2014

Фильм рассказывает историю самого блестящего и знаменитого астрофизика нашего времени, Стивена Хокинга, и его первой жены Джейн Уайлд, студентки факультета гуманитарных наук, в которую он влюбился во время учебы в Кембридже в 1960-х годах. Когда в 21 год врачи поставили Хокингу страшный диагноз и оставили всего два года жизни, только любовь к Джейн смогла спасти его. Так на свет родился человек, которого стали называть преемником Эйнштейна, а также муж и отец троих детей…