Бабадук, 2014

Молодая вдова Амелия потеряла мужа в автокатастрофе, когда он вез ее в больницу, чтобы та могла родить их сына Сэмюэля. Бывшая писательница, после личностного кризиса она перестает создавать детские книги и на момент начала фильма работает в доме престарелых, чтобы прокормить Сэма самостоятельно.
При этом мальчик доставляет ей много проблем: он плохо спит, ведет себя агрессивно и видит повсюду воображаемого монстра, что в итоге приводит к ссоре с единственной подругой мальчика, его двоюродной сестрой Руби. В итоге между членами семьи происходит полный разрыв.
Амелия обычно читает книги Сэмюэлю перед сном, и однажды ночью он дает ей таинственную книгу “Мистер Бабадук”, которую он нашел в своей комнате. Амелия и Самуэль напуганы мрачным содержанием книги, в которой рассказывается история сверхъестественного существа, которое мучает людей. Сэм рассказывает матери, что именно Бабадук преследует его ночью. Посчитав, что это книга бередит богатую фантазию сына, Амелия разрывает книгу и бросает ее в мусор.
Вскоре в доме начинаю происходить странные вещи. Амелия списывает их на проделки сына, но тот продолжает утверждать, что за всеми происшествиями стоит Бабадук. Но действительно ли существует этот монстр, и как маленькая семья Амелии сможет с ним справиться?
На вопрос, откуда взялась идея для фильма, режиссер Дженнифер Кент ответила: «У меня есть подруга, мать-одиночка, чей сын был травмирован фигурой монстра, которая чудилась ему по всему дому. Так что я подумала: “Что, если бы это существо было в какой то степени реальным?” Так что я сняла короткометражный фильм “Монстр” про эту задумку, но идея так меня и не оставила, что привело к созданию «Бабадука».
Оригинальное название фильма – это анаграмма для словосочетания «a bad book». А на иврите ba-badook означает «он обязательно придет».
В рамках рекламной кампании к фильму можно было купить копию созданной вручную «Раскладной книги Бабадук» за восемьдесят долларов. Первые две тысячи экземпляров пронумерованы и подписаны Дженнифер Кент. В книге есть раскладные картинки, а также дополнительные страницы, которых не было в фильме. Кампания была ограничена: всего было продано около 9 500 книг.
Фильм стал мемом и символом ЛГБТ-сообщества после того, как стриминговый сервис Netflix случайно поместил его в категорию «ЛГБТ-фильмы».
Дженнифер Кент владеет всеми правами на фильм. Когда ее спросили, будет ли сниматься сиквел, она ответила: «Я никогда не позволю снимать продолжение, потому что это не такой фильм. Неважно, сколько мне предложат, этого просто не произойдет».
В одной из сцен фильма по телевизору идет классический итальянский фильм ужасов «Три лика страха», режиссером которого является Марио Бава. Следующая сцена в фильме по стилю и содержанию очень похожа на вышеупомянутую картину.
По словам Дженнифер Кент, внешний вид «Бабадука» был разработан на основе кадров из утерянного немого фильма «Лондон после полуночи» с Лоном Чейни в главной роли.
В сцене вечеринки по случаю дня рождения Сэма все взрослые носят оттенки серого, все мальчики ходят в синем, а все девочки – в розовом. Однако Амелия, мать Сэма, носит розовое платье под черным пальто.
Дженнифер Кент была чрезвычайно взволнована тем, как тему фильма поймет юный актеру Ноа Уайзман. В течение трех недель подготовки к съемкам она постепенно рассказывала ему понятную ребенку версию того, о чем пойдет речь в фильме. Мать Уайзмана была на съемочной площадке во время съемок, и сам Уайзман никогда не присутствовал на съемочной площадке во время сцен, в которых его экранная мама Амелия мальчика; вместо этого исполнительница роли, Эсси Дэвис, адресовала свои реплики взрослому актеру, который стоял на коленях за кадром.
Во время финального противостояния можно несколько раз услышать вокальный фрагмент из вступительного ролика к игре “Resident Evil” для Playstation 1.
Чтобы Ноэ Уайзман мог правдоподобно изобразить испуг, Эсси Дэвис угрожала ему тем, что выбросит Лего мальчика в реку.
Шесть лет назад Амелия в один день потеряла мужа и родила сына. Сэмуэлю уже идет седьмой год, но везде ему мерещатся чудовища. Однажды перед сном мальчик просит маму почитать ему найденную книгу об ужасном монстре. С этого момента его страхи получают физическое воплощение в жутком Бабадуке…и он, и Амелия перестают отличать свои фантазии от реальности…
я все думал для кого же эти идиотические рекламы с кофетами или шоколадом с… Читать дальше…
самое страшное в фильме - это мальчик!
а если точнее, то это не ужастик, а драма, про то, как тяжело матери-одиночке и бабадук… Читать дальше…