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Бабадук Бабадук
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The Babadook

Бабадук, 2014

2014 / Австралия
5.7 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодая вдова Амелия потеряла мужа в автокатастрофе, когда он вез ее в больницу, чтобы та могла родить их сына Сэмюэля. Бывшая писательница, после личностного кризиса она перестает создавать детские книги и на момент начала фильма работает в доме престарелых, чтобы прокормить Сэма самостоятельно.

При этом мальчик доставляет ей много проблем: он плохо спит, ведет себя агрессивно и видит повсюду воображаемого монстра, что в итоге приводит к ссоре с единственной подругой мальчика, его двоюродной сестрой Руби. В итоге между членами семьи происходит полный разрыв.

Амелия обычно читает книги Сэмюэлю перед сном, и однажды ночью он дает ей таинственную книгу “Мистер Бабадук”, которую он нашел в своей комнате. Амелия и Самуэль напуганы мрачным содержанием книги, в которой рассказывается история сверхъестественного существа, которое мучает людей. Сэм рассказывает матери, что именно Бабадук преследует его ночью. Посчитав, что это книга бередит богатую фантазию сына, Амелия разрывает книгу и бросает ее в мусор.

Вскоре в доме начинаю происходить странные вещи. Амелия списывает их на проделки сына, но тот продолжает утверждать, что за всеми происшествиями стоит Бабадук. Но действительно ли существует этот монстр, и как маленькая семья Амелии сможет с ним справиться?

На вопрос, откуда взялась идея для фильма, режиссер Дженнифер Кент ответила: «У меня есть подруга, мать-одиночка, чей сын был травмирован фигурой монстра, которая чудилась ему по всему дому. Так что я подумала: “Что, если бы это существо было в какой то степени реальным?” Так что я сняла короткометражный фильм “Монстр” про эту задумку, но идея так меня и не оставила, что привело к созданию «Бабадука».

Оригинальное название фильма – это анаграмма для словосочетания «a bad book». А на иврите ba-badook означает «он обязательно придет».

В рамках рекламной кампании к фильму можно было купить копию созданной вручную «Раскладной книги Бабадук» за восемьдесят долларов. Первые две тысячи экземпляров пронумерованы и подписаны Дженнифер Кент. В книге есть раскладные картинки, а также дополнительные страницы, которых не было в фильме. Кампания была ограничена: всего было продано около 9 500 книг.

Фильм стал мемом и символом ЛГБТ-сообщества после того, как стриминговый сервис Netflix случайно поместил его в категорию «ЛГБТ-фильмы».

Дженнифер Кент владеет всеми правами на фильм. Когда ее спросили, будет ли сниматься сиквел, она ответила: «Я никогда не позволю снимать продолжение, потому что это не такой фильм. Неважно, сколько мне предложат, этого просто не произойдет».

В одной из сцен фильма по телевизору идет классический итальянский фильм ужасов «Три лика страха», режиссером которого является Марио Бава. Следующая сцена в фильме по стилю и содержанию очень похожа на вышеупомянутую картину.

По словам Дженнифер Кент, внешний вид «Бабадука» был разработан на основе кадров из утерянного немого фильма «Лондон после полуночи» с Лоном Чейни в главной роли.

В сцене вечеринки по случаю дня рождения Сэма все взрослые носят оттенки серого, все мальчики ходят в синем, а все девочки – в розовом. Однако Амелия, мать Сэма, носит розовое платье под черным пальто.

Дженнифер Кент была чрезвычайно взволнована тем, как тему фильма поймет юный актеру Ноа Уайзман. В течение трех недель подготовки к съемкам она постепенно рассказывала ему понятную ребенку версию того, о чем пойдет речь в фильме. Мать Уайзмана была на съемочной площадке во время съемок, и сам Уайзман никогда не присутствовал на съемочной площадке во время сцен, в которых его экранная мама Амелия мальчика; вместо этого исполнительница роли, Эсси Дэвис, адресовала свои реплики взрослому актеру, который стоял на коленях за кадром.

Во время финального противостояния можно несколько раз услышать вокальный фрагмент из вступительного ролика к игре “Resident Evil” для Playstation 1.

Чтобы Ноэ Уайзман мог правдоподобно изобразить испуг, Эсси Дэвис угрожала ему тем, что выбросит Лего мальчика в реку.

Шесть лет назад Амелия в один день потеряла мужа и родила сына. Сэмуэлю уже идет седьмой год, но везде ему мерещатся чудовища. Однажды перед сном мальчик просит маму почитать ему найденную книгу об ужасном монстре. С этого момента его страхи получают физическое воплощение в жутком Бабадуке…и он, и Амелия перестают отличать свои фантазии от реальности…

5.7 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 29 января 2015
Премьера онлайн 28 ноября 2014
Премьера в мире 17 января 2014
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Дженнифер Кент
В ролях
Эсси Дэвис
Эсси Дэвис
Дэниэл Хеншэлл
Дэниэл Хеншэлл
Хейли МакЭлхинни
Хейли МакЭлхинни
Кэти Адамек
Крэйг Бехенна
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бабадук 4 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Foggy 28 октября 2015, 00:51
отличнейшая угарнейшая комедия 10/10, как ужасы - это где-то 2/10
я все думал для кого же эти идиотические рекламы с кофетами или шоколадом с… Читать дальше…
Андрей 25 октября 2015, 22:56
безобразный фильм!
самое страшное в фильме - это мальчик!
а если точнее, то это не ужастик, а драма, про то, как тяжело матери-одиночке и бабадук… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
С научной точки зрения: названы самые страшные фильмы ужасов в истории кино Рейтинг составлен максимально объективно.
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20 октября 2020 14:00
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