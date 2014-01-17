Бабадук, 2014

На вопрос, откуда взялась идея для фильма, режиссер Дженнифер Кент ответила: «У меня есть подруга, мать-одиночка, чей сын был травмирован фигурой монстра, которая чудилась ему по всему дому. Так что я подумала: “Что, если бы это существо было в какой то степени реальным?” Так что я сняла короткометражный фильм “Монстр” про эту задумку, но идея так меня и не оставила, что привело к созданию «Бабадука».

Оригинальное название фильма – это анаграмма для словосочетания «a bad book». А на иврите ba-badook означает «он обязательно придет».

В рамках рекламной кампании к фильму можно было купить копию созданной вручную «Раскладной книги Бабадук» за восемьдесят долларов. Первые две тысячи экземпляров пронумерованы и подписаны Дженнифер Кент. В книге есть раскладные картинки, а также дополнительные страницы, которых не было в фильме. Кампания была ограничена: всего было продано около 9 500 книг.

Фильм стал мемом и символом ЛГБТ-сообщества после того, как стриминговый сервис Netflix случайно поместил его в категорию «ЛГБТ-фильмы».

Дженнифер Кент владеет всеми правами на фильм. Когда ее спросили, будет ли сниматься сиквел, она ответила: «Я никогда не позволю снимать продолжение, потому что это не такой фильм. Неважно, сколько мне предложат, этого просто не произойдет».

В одной из сцен фильма по телевизору идет классический итальянский фильм ужасов «Три лика страха», режиссером которого является Марио Бава. Следующая сцена в фильме по стилю и содержанию очень похожа на вышеупомянутую картину.

По словам Дженнифер Кент, внешний вид «Бабадука» был разработан на основе кадров из утерянного немого фильма «Лондон после полуночи» с Лоном Чейни в главной роли.

В сцене вечеринки по случаю дня рождения Сэма все взрослые носят оттенки серого, все мальчики ходят в синем, а все девочки – в розовом. Однако Амелия, мать Сэма, носит розовое платье под черным пальто.

Дженнифер Кент была чрезвычайно взволнована тем, как тему фильма поймет юный актеру Ноа Уайзман. В течение трех недель подготовки к съемкам она постепенно рассказывала ему понятную ребенку версию того, о чем пойдет речь в фильме. Мать Уайзмана была на съемочной площадке во время съемок, и сам Уайзман никогда не присутствовал на съемочной площадке во время сцен, в которых его экранная мама Амелия мальчика; вместо этого исполнительница роли, Эсси Дэвис, адресовала свои реплики взрослому актеру, который стоял на коленях за кадром.

Во время финального противостояния можно несколько раз услышать вокальный фрагмент из вступительного ролика к игре “Resident Evil” для Playstation 1.

Чтобы Ноэ Уайзман мог правдоподобно изобразить испуг, Эсси Дэвис угрожала ему тем, что выбросит Лего мальчика в реку.