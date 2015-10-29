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Неуловимые: Последний герой Неуловимые: Последний герой
Киноафиша Фильмы Неуловимые: Последний герой

Неуловимые: Последний герой, 2015

2015 / Россия
7.7 Оцените
82 голоса Рейтинг IMDb: 2.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Герои предыдущего фильма, бравая команда «Неуловимых», решают взяться за новое, очень опасное дело: им предстоит разоблачить банду наркоторговцев, сбывающих солевые наркотики с яхты в Москве-реке. Неуловимые готовят диверсию, однако в самый разгар операции некто неизвестный взрывает корабль, чуть не уничтожив друзей вместе с преступниками. С трудом выбравшись из передряги, команда обнаруживает, что вину за подрыв общество возложило именно на них. Смогут ли они очистить свое доброе имя и раскрыть личность таинственного мстителя, пока он не зашел слишком далеко в своем желании покарать злодеев? 

  • Именно первая крупная роль в этом фильме стала прорывной для Александра Петрова, будущего лица российского кинематографа, и положила начало его звездной карьере. 
  • В фильме практически отсутствует компьютерная графика: все сцены, содержащие какие-либо трюки, снимались на натуре, без использования зеленых экранов, а большинство спецэффектов – это практические эффекты. 
  • По словам Александры Бортич, ключевой задачей для создателей фильма было создать уникальное сочетания красивого крупнобюджетного боевика с тонкой драматургией и глубоким исследованием человеческой природы. 

Четверка главных героев во главе с Кирой продолжает свою борьбу с несправедливостью. Новая миссия: выследить яхту с крупной партией наркотиков и сдать всех ментам! И почти получилось. Вот только таинственный незнакомец неожиданно взрывает судно наркоторговцев на глазах у полиции и «неуловимых». Кто он — радикальный борец со злом или решил зачем-то подставить ребят? Пока друзья пытаются разобраться, тот сам находит Киру. Теперь она одна знает его мотивы… а еще понимает, что влюбилась по уши.

7.7 Оцените
82 голоса Рейтинг IMDb: 2.6
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 29 октября 2015
Премьера в мире 29 октября 2015
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Артем Аксененко
Артем Аксененко
В ролях
Александр Петров
Александр Петров
Александра Бортич
Александра Бортич
Иван Шахназаров
Иван Шахназаров
Анвар Халилулаев
Анвар Халилулаев
Илья Маланин
Илья Маланин
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