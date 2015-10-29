Неуловимые: Последний герой, 2015

Герои предыдущего фильма, бравая команда «Неуловимых», решают взяться за новое, очень опасное дело: им предстоит разоблачить банду наркоторговцев, сбывающих солевые наркотики с яхты в Москве-реке. Неуловимые готовят диверсию, однако в самый разгар операции некто неизвестный взрывает корабль, чуть не уничтожив друзей вместе с преступниками. С трудом выбравшись из передряги, команда обнаруживает, что вину за подрыв общество возложило именно на них. Смогут ли они очистить свое доброе имя и раскрыть личность таинственного мстителя, пока он не зашел слишком далеко в своем желании покарать злодеев?