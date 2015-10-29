Неуловимые: Последний герой, 2015

Герои предыдущего фильма, бравая команда «Неуловимых», решают взяться за новое, очень опасное дело: им предстоит разоблачить банду наркоторговцев, сбывающих солевые наркотики с яхты в Москве-реке. Неуловимые готовят диверсию, однако в самый разгар операции некто неизвестный взрывает корабль, чуть не уничтожив друзей вместе с преступниками. С трудом выбравшись из передряги, команда обнаруживает, что вину за подрыв общество возложило именно на них. Смогут ли они очистить свое доброе имя и раскрыть личность таинственного мстителя, пока он не зашел слишком далеко в своем желании покарать злодеев?
Четверка главных героев во главе с Кирой продолжает свою борьбу с несправедливостью. Новая миссия: выследить яхту с крупной партией наркотиков и сдать всех ментам! И почти получилось. Вот только таинственный незнакомец неожиданно взрывает судно наркоторговцев на глазах у полиции и «неуловимых». Кто он — радикальный борец со злом или решил зачем-то подставить ребят? Пока друзья пытаются разобраться, тот сам находит Киру. Теперь она одна знает его мотивы… а еще понимает, что влюбилась по уши.