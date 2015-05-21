- Комедию «Пингвин нашего времени» снимала немецко-российская продюсерская группа, которая в 2011 году представила нашумевшую военную мелодраму «4 дня в мае». Алексей Гуськов является одним из продюсеров в обоих проектах.

- Основная часть съемок ленты «Пингвин нашего времени» проводилась на Кольском полуострове, в тех же местах, где снималась драма Андрея Звягинцева «Левиафан».