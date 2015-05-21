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Постер фильма Пингвин нашего времени
Постер фильма Пингвин нашего времени
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 5.5
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2 постера
Киноафиша Фильмы Пингвин нашего времени

Пингвин нашего времени

Mädchen im Eis 18+
Напомним о выходе в прокат

Факты

О фильме

- Комедию «Пингвин нашего времени» снимала немецко-российская продюсерская группа, которая в 2011 году представила нашумевшую военную мелодраму «4 дня в мае». Алексей Гуськов является одним из продюсеров в обоих проектах.

- Основная часть съемок ленты «Пингвин нашего времени»  проводилась на Кольском полуострове, в тех же местах, где снималась драма Андрея Звягинцева «Левиафан».

Молодая немка Виня одержима идеей найти своего возлюбленного Андрея, который внезапно исчез. В поисках него она приезжает на Крайний Север России. Случайность ли, что на своем пути она встречает русского олигарха в бегах Всеволода Старыча,  одержимого гораздо более странными и даже опасными идеями?…

Пингвин нашего времени - трейлер
Пингвин нашего времени  трейлер
Страна Россия / Германия
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 21 мая 2015
Дата выхода
19 ноября 2015 Россия All Media 16+
19 ноября 2015 Беларусь
21 мая 2015 Германия
19 ноября 2015 Казахстан
6 ноября 2015 Польша
19 ноября 2015 Украина
Производство X-Filme Creative Pool, ZAO Studia "F.A.F"
Другие названия
Mädchen im Eis, D'amour et de glace, Pingvin nashego vremeni, Pingwin naszych czasów, Пингвин нашего времени
Режиссер
Штефан Кромер
В ролях
Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Антон Пампушный
Антон Пампушный
Евген Баль
Мария Семенова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 12 голосов
5.5 IMDb
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18 ноября 2015 00:00
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Пингвин нашего времени - трейлер
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