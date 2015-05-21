- Комедию «Пингвин нашего времени» снимала немецко-российская продюсерская группа, которая в 2011 году представила нашумевшую военную мелодраму «4 дня в мае». Алексей Гуськов является одним из продюсеров в обоих проектах.
- Основная часть съемок ленты «Пингвин нашего времени» проводилась на Кольском полуострове, в тех же местах, где снималась драма Андрея Звягинцева «Левиафан».
Молодая немка Виня одержима идеей найти своего возлюбленного Андрея, который внезапно исчез. В поисках него она приезжает на Крайний Север России. Случайность ли, что на своем пути она встречает русского олигарха в бегах Всеволода Старыча, одержимого гораздо более странными и даже опасными идеями?…
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