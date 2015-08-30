Летний лагерь, 2015

Дебют в большом кино для испанского сценариста и продюсера Альберто Марини состоялся по прошествии 20 лет с момента его первой короткометражной работы. Поддержал автора в его начинаниях известный продюсер Питер Сафран, под эгидой которого в свет вышли такие известные фильмы ужасов, как «Заклятие» и «Проклятие Аннабель». Актёры, исполняющие главные роли, уже имеют опыт работы в хоррорах. Среди них Диего Бонета, которого недавно можно было увидеть в сериале «Королевы крика», Джоселин Донахью, звезда картина «Закопанные» и «Дом дьявола», а также телевизионная актриса Майара Уолш.

Четвёрка молодых ребят случайным образом оказываются в старинном особняке, где вынуждены остановится на пару дней. Девушки не особо довольны окружающей их заброшенной обстановкой, однако выхода нет, приходится терпеть. Но неожиданно случается настоящий кошмар, когда один из молодых людей пытается откусить от подруг кусочек плоти. Когда они садятся в машину, оказывается, что одна из них тоже заражена странным вирусом и пытается напасть на другую. Некая болезнь сводит с ума и заставляет ребят творить ужасные вещи, однако надежда ещё есть. Если уцелевшие объединят свои силы и будут действовать сообща, то можно будет найти противоядие.