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Летний лагерь Летний лагерь
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Summer Camp

Летний лагерь, 2015

2015 / США / Испания
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Причины посмотреть О фильме

Дебют в большом кино для испанского сценариста и продюсера Альберто Марини состоялся по прошествии 20 лет с момента его первой короткометражной работы. Поддержал автора в его начинаниях известный продюсер Питер Сафран, под эгидой которого в свет вышли такие известные фильмы ужасов, как «Заклятие» и «Проклятие Аннабель». Актёры, исполняющие главные роли, уже имеют опыт работы в хоррорах. Среди них Диего Бонета, которого недавно можно было увидеть в сериале «Королевы крика», Джоселин Донахью, звезда картина «Закопанные» и «Дом дьявола», а также телевизионная актриса Майара Уолш.

 

Четвёрка молодых ребят случайным образом оказываются в старинном особняке, где вынуждены остановится на пару дней. Девушки не особо довольны окружающей их заброшенной обстановкой, однако выхода нет, приходится терпеть. Но неожиданно случается настоящий кошмар, когда один из молодых людей пытается откусить от подруг кусочек плоти. Когда они садятся в машину, оказывается, что одна из них тоже заражена странным вирусом и пытается напасть на другую. Некая болезнь сводит с ума и заставляет ребят творить ужасные вещи, однако надежда ещё есть. Если уцелевшие объединят свои силы и будут действовать сообща, то можно будет найти противоядие.

В поисках веселья и новых впечатлений, четверо молодых американцев устраиваются вожатыми в летний лагерь в Европе. Они готовы ко многому из ожидаемого: всевозможные насекомые, бессонные ночи и даже дети-хулиганы… Но совсем не к тому, что это лето может стать последним в их жизни.

Как только они прибывают к месту назначения, в лагере вспыхивает странная эпидемия, и вирус, вызывая у зараженных приступы дикой ярости, превращает всех вокруг в буйных сумасшедших, погружая в спираль безумия.

5.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2015
Премьера в России 30 августа 2015
Премьера в мире 30 августа 2015
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Альберто Марини
В ролях
Диего Бонета
Диего Бонета
Джоселин Донахью
Джоселин Донахью
Андрес Веленкосо
Марк Шардан
Майра Уолш
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Летний лагерь 2 постера
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