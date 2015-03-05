Духless 2, 2015

В попытках сбежать от уголовного преследования и своего экзистенциального кризиса Макс Андреев переселяется на тропический Бали. Но прошлое настигает героя даже на другом конце света: случайная встреча с молодым руководителем госкорпорации и последовавшие за ней события ставят Макса перед выбором – тюремный срок или сделка, ради которой предстоит вновь окунуться в мир столичного гламура.
Макс Андреев решил начать жизнь с чистого листа, для чего отправился на остров в Юго-Восточной Азии. Казалось, что теперь его идеальную жизнь ничто не нарушит, но однажды к нему приезжает старый друг из прошлой столичной жизни. Обстоятельства складываются так, что Макс возвращается на родину, где ему предстоит стать частью чего-то нового.
Казалось, что он уже давно осознал все свои ошибки, и больше никогда не повторит их. Но вскоре ему предстоит встретиться со своим прошлым, которое он так и не смог отпустить…