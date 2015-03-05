Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Духless 2 Духless 2
Киноафиша Фильмы Духless 2

Духless 2, 2015

2015 / Россия
6.5 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В попытках сбежать от уголовного преследования и своего экзистенциального кризиса Макс Андреев переселяется на тропический Бали. Но прошлое настигает героя даже на другом конце света: случайная встреча с молодым руководителем госкорпорации и последовавшие за ней события ставят Макса перед выбором – тюремный срок или сделка, ради которой предстоит вновь окунуться в мир столичного гламура.

  • Картина возглавила российский кинопрокат по итогам первых же выходных после премьеры.
  • Съемки фильма проходили на острове Бали и в Москве.
  • Готовясь к роли, Данила Козловский около месяца брал уроки серфинга.
  • По острову Бали герой Данилы Козловского ездит на кастомизированном мотоцикле  "Deus ex machina", созданном ателье Deus на базе Yamaha.
  • В одной из сцен появляется автор оригинального романа “Духless” Сергей Минаев.
  • У сиквела нет литературного первоисточника. Хотя Сергей Минаев заявил, что не планирует создавать вторую часть романа, он лично работал над сценарием к картине в соавторстве с журналистом и писателем Михаилом Идовым. По признанию самого автора, книгу “Духless” он написал за девять месяцев, сценарий к “Духless 2” – за четыре.
  • Исполнитель роли Романа Милош Бикович – известный в Сербии актер. Бикович специально выучил русский язык, чтобы сыграть в фильме “Солнечный удар” Никиты Михалкова.

Макс Андреев решил начать жизнь с чистого листа, для чего отправился на остров в Юго-Восточной Азии. Казалось, что теперь его идеальную жизнь ничто не нарушит, но однажды к нему приезжает старый друг из прошлой столичной жизни. Обстоятельства складываются так, что Макс возвращается на родину, где ему предстоит стать частью чего-то нового.

Казалось, что он уже давно осознал все свои ошибки, и больше никогда не повторит их. Но вскоре ему предстоит встретиться со своим прошлым, которое он так и не смог отпустить…

6.5 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 5 марта 2015
Премьера в мире 5 марта 2015
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Роман Прыгунов
Роман Прыгунов
В ролях
Данила Козловский
Данила Козловский
Мария Андреева
Мария Андреева
Милош Бикович
Милош Бикович
Павел Ворожцов
Павел Ворожцов
Владимир Симонов
Владимир Симонов
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Селфи
Селфи (2018)
6.326087
Райские кущи
Райские кущи (2015)
4.529412
Духless
Духless (2012)
7.337662
Фильм находится в подборках
Фильмы с Сергеем Буруновым Фильмы с Сергеем Буруновым
Фильмы с Данилой Козловским Фильмы с Данилой Козловским
Постер фильма Духless 2 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
лиза 18 октября 2015, 00:48
я еще не ходила на вторую но первая быфла завараживающе сентимитально что хочеться прийти на второй сезон я уверена что наши режисеры не такие как… Читать дальше…
Даниил 18 октября 2015, 00:48
Очень неплохое кино на один раз, без замаха на шедевр, но довольно качественно. Повеселили живые аналогии га исторические события недавнего прошлого,… Читать дальше…
Отзывы Написать
36 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Федор Бондарчук подает в суд на Госкино Украины из-за утечки «Духless 2» «Духless 2» с Данилой Козловским был одним из самых ожидаемых отечественных фильмов 2015 года – и, как это часто бывает, оказался в сети еще за несколько дней до премьеры. Оказалось, что все желающие
Написать
30 апреля 2015 00:00
Московская премьера фильма "Духless 2" 3 марта в Москве прошла торжественная премьера фильма "ДУХLESS 2". Картину зрителям представила съемочная группа фильма. Среди гостей были замечены Никита, Татьяна, Артем и Надежда
Написать
4 марта 2015 00:00
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер
Трейлер
тв ролик 1
Тв ролик 1
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Related video
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Приложение киноафиши