Духless 2, 2015

Макс Андреев решил начать жизнь с чистого листа, для чего отправился на остров в Юго-Восточной Азии. Казалось, что теперь его идеальную жизнь ничто не нарушит, но однажды к нему приезжает старый друг из прошлой столичной жизни. Обстоятельства складываются так, что Макс возвращается на родину, где ему предстоит стать частью чего-то нового.

Казалось, что он уже давно осознал все свои ошибки, и больше никогда не повторит их. Но вскоре ему предстоит встретиться со своим прошлым, которое он так и не смог отпустить…