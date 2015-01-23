Джеймс Уайт, 2015

Джеймс Уайт — молодой повеса, проводящий всё свободное время в разгуле. Он уже давно пересек рубеж двадцатилетия, но даже не думал о том, чтобы остепениться. Его мать, Гейл, пытается вразумить парня, однако результатов никаких. В то же время видно, что любящая Гейл все-таки потакает сыну в его слабостях. Пообещав матери, что он встанет на путь исправления, Джеймс, вместе со своим другом, отправляется на мексиканский курорт. В его жизни ничего не меняется, даже когда приходит сообщение, что у Гейл обострилась болезнь. Известие подталкивает Джеймса к тому, чтобы обустроить собственное будущее. От друга семьи поступает предложение устроиться на работу: иными словами, появляется шанс все исправить, но Гейл уже не верит, что самолюбивый Джеймс способен взять себя в руки. Возможно, она ошибается…