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Джеймс Уайт Джеймс Уайт
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James White

Джеймс Уайт, 2015

2015 / США
7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Джеймс Уайт — молодой повеса, проводящий всё свободное время в разгуле. Он уже давно пересек рубеж двадцатилетия, но даже не думал о том, чтобы остепениться. Его мать, Гейл, пытается вразумить парня, однако результатов никаких. В то же время видно, что любящая Гейл все-таки потакает сыну в его слабостях. Пообещав матери, что он встанет на путь исправления, Джеймс, вместе со своим другом, отправляется на мексиканский курорт. В его жизни ничего не меняется, даже когда приходит сообщение, что у Гейл обострилась болезнь. Известие подталкивает Джеймса к тому, чтобы обустроить собственное будущее. От друга семьи поступает предложение устроиться на работу: иными словами, появляется шанс все исправить, но Гейл уже не верит, что самолюбивый Джеймс способен взять себя в руки. Возможно, она ошибается…

7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 23 января 2015
Премьера в мире 23 января 2015
Возраст 18+
Режиссер
Джош Монд
В ролях
Кристофер Эбботт
Кристофер Эбботт
Синтия Никсон
Синтия Никсон
Скотт Мескади
Скотт Мескади
Рон Ливингстон
Рон Ливингстон
Макензи Ли
Макензи Ли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Джеймс Уайт 2 постера
Сандэнс Приз зрительских симпатий Best of Next
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