128 ударов сердца в минуту, 2015

Коул — молодой диджей с амбициями, стремящийся покорить мир убойным треком. Но он влюбляется в подружку своего «наставника» Джеймса…
Лос-Анджелес, Калифорния – это мир бесконечных возможностей днем и нереальных голливудских вечеринок ночью. Оба этих мира стремится покорить молодой DJ по имени Коул, неустанно работающий над своим пробивным треком, который должен взорвать весь мир. Его замечает и берет под крыло опытный продюсер Джеймс, но все становится крайне запутанным, когда Коул влюбляется в молодую подружку Джеймса. Вскоре перед Коулом встает непростой выбор между любовью, верностью, старыми друзьями и будущим, о котором он так мечтает.
На пути становления личности нам приходится сталкиваться с различными трудностями: непониманием близких, потерей себя, ссорами с… Читать дальше…