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128 ударов сердца в минуту 128 ударов сердца в минуту
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We Are Your Friends

128 ударов сердца в минуту, 2015

2015 / США / Великобритания / Франция
7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Коул — молодой диджей с амбициями, стремящийся покорить мир убойным треком. Но он влюбляется в подружку своего «наставника» Джеймса…

  • Режиссерский дебют Макса Джозефа. Он был вынужден пропустить появление в первых пяти сериях 4 сезона сериала «Одиночество в сети» (2012), чтобы снять эту работу.
  • Оригинальное название фильма — We Are Your Friends. Так называется ремикс французского дуэта Justice на трек британской группы Simian Never Be Alone. 
  •  Готовясь к роли, Зак Эфрон получил уроки диджеинга и сведения у диджея и продюсера Алессо, и тот эпизодически появляется во время сета Коула на вечеринке у бассейна. Коул, когда приходят его друзья, просит одного парня занять его место — это и есть Алессо.
  • Отмеченная критиками сцена в фильме включает в себя анимацию, изображающую галлюцинации Коула от PCP в шикарной художественной галерее Лос-Анджелеса. Для достижения этого эффекта использовалось ротоскопирование.
  • В роли-камео снялся самый одиозный ведущий лос-анджелесской радиостанции KROQ-FM Джонатан Кантроу, работающий под псевдонимом Пивная Кружка (Beer Mug). 
  • Также в эпизоде можно увидеть Диллона Фрэнсиса в роли диджея-новичка, разогревающего публику в клубе перед выступлением Коула.

Лос-Анджелес, Калифорния – это мир бесконечных возможностей днем и нереальных голливудских вечеринок ночью. Оба этих мира стремится покорить молодой DJ по имени Коул, неустанно работающий над своим пробивным треком, который должен взорвать весь мир. Его замечает и берет под крыло опытный продюсер Джеймс, но все становится крайне запутанным, когда Коул влюбляется в молодую подружку Джеймса. Вскоре перед Коулом встает непростой выбор между любовью, верностью, старыми друзьями и будущим, о котором он так мечтает.

7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 3 сентября 2015
Премьера в мире 26 августа 2015
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Макс Джозеф
В ролях
Зак Эфрон
Зак Эфрон
Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски
Уэс Бентли
Уэс Бентли
Шайло Фернандез
Шайло Фернандез
Джон Бернтал
Джон Бернтал
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128 ударов сердца в минуту
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Наша рецензия
Универсальный язык человечества Изначально показалось, что проект дебютанта Макса Джозефа представляет собой очередную мыльную оперу. Мы снова видим, как  некий амбициозный молодой человек (Зак Эфрон) стремится к успеху, как ему удается познакомиться с той самой знаменитостью, которая ему этот успех обеспечит (Уэс Бентли), но все едва не рушится из-за известной причины Троянской войны (герой попросту влюбляется не в ту девушку). В общем, все это было бы скучно и тривиально, если бы Макс…
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Паулина 24 апреля 2017, 16:25
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Премьера фильма "128 ударов сердца в минуту" в Великан Парке! Лето закончилось, но желание веселиться еще осталось? Тогда не пропустите яркую премьеру фильма «128 ударов сердца в минуту» 2 сентября в киноцентре «Великан Парк» с зажигательными треками и
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28 августа 2015 00:00
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