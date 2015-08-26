128 ударов сердца в минуту, 2015

Наша рецензия

Универсальный язык человечества Изначально показалось, что проект дебютанта Макса Джозефа представляет собой очередную мыльную оперу. Мы снова видим, как некий амбициозный молодой человек (Зак Эфрон) стремится к успеху, как ему удается познакомиться с той самой знаменитостью, которая ему этот успех обеспечит (Уэс Бентли), но все едва не рушится из-за известной причины Троянской войны (герой попросту влюбляется не в ту девушку). В общем, все это было бы скучно и тривиально, если бы Макс…