Кокосовый герой, 2015

В центре сюжета — подросток 16-и лет, который находится в переходном возрасте. Парень живёт вместе со своей матерью, без отца и близких друзей в канадских лесах, и его единственное желание — это исчезнуть с лица земли. Однажды, во время планового обследования, врачи обнаруживают у него опухоль мозга. Не сообщив взрослым о диагнозе, главный герой всеми силами пытается избежать операции, которая может его спасти. По прошествии некоторого времени он встречает девушку и влюбляется в неё, но с каждым днём смерть подходит к нему всё ближе. Ему предстоит изменить своё мнение о жизни и решить, хочет ли он остаться с человеком, который его действительно понимает.