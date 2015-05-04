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Кокосовый герой
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Coconut Hero

Кокосовый герой, 2015

2015 / Германия / Канада
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

В центре сюжета — подросток 16-и лет, который находится в переходном возрасте. Парень живёт вместе со своей матерью, без отца и близких друзей в канадских лесах, и его единственное желание — это исчезнуть с лица земли. Однажды, во время планового обследования, врачи обнаруживают у него опухоль мозга. Не сообщив взрослым о диагнозе, главный герой всеми силами пытается избежать операции, которая может его спасти. По прошествии некоторого времени он встречает девушку и влюбляется в неё, но с каждым днём смерть подходит к нему всё ближе. Ему предстоит изменить своё мнение о жизни и решить, хочет ли он остаться с человеком, который его действительно понимает.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 4 мая 2015
Премьера в мире 4 мая 2015
Возраст 16+
Режиссер
Флориан Коссен
В ролях
Алекс Озеров
Би Сантос
Би Сантос
Криста Бриджес
Себастьян Шиппер
Удо Кир
Удо Кир
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кокосовый герой 2 постера
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