Когда-то Дэн Тракман был агентом по продажам металлической стружки, но решив, что в компании его не ценят, он уволился и открыл собственное дело. Быть бизнесменом оказалось сложнее, чем он думал — минул уже год, а дела так и не пошли в гору. Однажды ему выпадает шанс поймать удачу за хвост — на горизонте маячит крупный контракт с немецкой фирмой. Вместе с двумя своими коллегами он отправляется в Европу на заключение договора, но узнает, что его главный конкурент — его бывшая начальница.