Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Между делом
Постер фильма Между делом
Рейтинги
5.7 Рейтинг IMDb: 5.4
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Между делом

Между делом

Unfinished Business 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Когда-то Дэн Тракман был агентом по продажам металлической стружки, но решив, что в компании его не ценят, он уволился и открыл собственное дело. Быть бизнесменом оказалось сложнее, чем он думал — минул уже год, а дела так и не пошли в гору. Однажды ему выпадает шанс поймать удачу за хвост — на горизонте маячит крупный контракт с немецкой фирмой. Вместе с двумя своими коллегами он отправляется в Европу на заключение договора, но узнает, что его главный конкурент — его бывшая начальница. 

  • Рабочее название фильма — “Деловая поездка”. 
  • Все сцены в США были сняты в Бостоне, который ни разу не упоминается в фильме: персонажи говорят про Портленд и Сент-Луис. 
  • На одном из постеров фильма был изображен бокал пива вместо головы — это отсылка к постеру фильма “Здесь курят”, на постере которого вместо головы была изображена сигарета. 
  • Дэн Транкман и его компания занимаются “стружкой”, которая представляет собой металлические опилки результат — машинной резки. Стружку применяют в нескольких областях, например, она служит в качестве легкого строительного материалов в автомобильной промышленности. 
  • Персонаж Винса Вона носит футбольную спортивную форму с тремя звездами, хотя Германия выиграла чемпионат мира в 2014 году и получила четвертую звезду. 
  • Некоторые из имен в списке пассажиров, переведенных в первый класс, принадлежат членам съемочной группы: оператор Оливер Степлтон, продюсеры Тодд Блэк и Энтони Катагас, художник-постановщик Лука Транчино и первый помощник режиссера Даг Торрес.
     

Трудолюбивый владелец малого бизнеса и двое его коллег отправляются в Европу, чтобы совершить самую важную сделку в их жизни. Но обычная командировка превратилась в итоге в нечто невообразимое…

Между делом - дублированный трейлер без цензуры
Между делом  дублированный трейлер без цензуры
Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 6 марта 2015
Премьера в мире 5 марта 2015
Дата выхода
5 марта 2015 Россия Двадцатый Век Фокс 18+
5 марта 2015 Австралия
5 марта 2015 Беларусь
6 марта 2015 Болгария
6 марта 2015 Великобритания
5 марта 2015 Венгрия
4 июня 2015 Германия
4 июня 2015 Испания
11 июня 2015 Италия
5 марта 2015 Казахстан
21 мая 2015 Португалия
6 марта 2015 США
5 марта 2015 Украина
20 мая 2015 Франция
MPAA R
Бюджет $35 000 000
Сборы в мире $14 431 253
Производство New Regency Productions, New Regency Productions, Escape Artists
Другие названия
Unfinished Business, Negocios fuera de control, Affaires non classées, Affare fatto, Big Business - Außer Spesen nichts gewesen, Business or Pleasure, Business Trip, Daumtavrebeli saqme, İşimiz İş, Jet Lag, Lõpetamata tehing, Nedovrseni posao, Negocios con resaca, Negócios de Ocasião, Negócios Fora de Controle, Nepabaigtas reikalas, Niedokończony interes, Reppurit reissussa, Üzlet bármi áron, Μισοτελειωμένες δουλειές, Кофти сделка, Между делом, Неочікуваний бізнес, 凸槌三人行
В ролях
Дэйв Франко
Дэйв Франко
Винс Вон
Винс Вон
Сиенна Миллер
Сиенна Миллер
Джун Рафаэль
Джун Рафаэль
Том Уилкинсон
Том Уилкинсон
Мелисса МакМикин
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Между делом
Отец-молодец 6.7
Отец-молодец (2013)
Дилемма 6.2
Дилемма (2011)
Дорога в Голливуд 4.9
Дорога в Голливуд (2015)
Формула любви для узников брака 6.2
Формула любви для узников брака (2009)
Кадры 6.8
Кадры (2013)
Дружинники 6.1
Дружинники (2012)
Шпионы по соседству 6.4
Шпионы по соседству (2016)
Гризли 5.2
Гризли (2015)
Последний Робин Гуд 5.7
Последний Робин Гуд (2013)
Безбрачная неделя 6.6
Безбрачная неделя (2011)
Дело в тебе 5.9
Дело в тебе (2013)
Папаша 6.7
Папаша (2011)

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 12 голосов
5.4 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Emilio 18 октября 2015, 00:48
Фильм отстой!не ходите...Дэйв Франко расстроил..
Отзывы Написать
Новости о фильме
Лучшие комедии весны!
Лучшие комедии весны! Мы подобрали для вас 5 весенних комедийных премьер, которые могут похвастаться звёздным актёрским составом, необычным сюжетом и гарантируют приятные эмоции от просмотра.   1) "Между
Написать
10 марта 2015 00:00
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
Между делом - дублированный трейлер без цензуры
Между делом Дублированный трейлер без цензуры
Между делом - трейлер без цензуры 2
Между делом Трейлер без цензуры 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Слушать
саундтрек фильма Между делом
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
В «Игре престолов» его показали как пьяного пирата: а ведь у Мартина он такой же жуткий, как Король Ночи
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше