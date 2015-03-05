Когда-то Дэн Тракман был агентом по продажам металлической стружки, но решив, что в компании его не ценят, он уволился и открыл собственное дело. Быть бизнесменом оказалось сложнее, чем он думал — минул уже год, а дела так и не пошли в гору. Однажды ему выпадает шанс поймать удачу за хвост — на горизонте маячит крупный контракт с немецкой фирмой. Вместе с двумя своими коллегами он отправляется в Европу на заключение договора, но узнает, что его главный конкурент — его бывшая начальница.
Трудолюбивый владелец малого бизнеса и двое его коллег отправляются в Европу, чтобы совершить самую важную сделку в их жизни. Но обычная командировка превратилась в итоге в нечто невообразимое…
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