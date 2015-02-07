Это история первой любви в 14 лет, разворачивающаяся в спальном районе большого города. История современных Ромео и Джульетты, живущих и в социальных сетях, и на улице с их жесткими правилами и законами, по которым влюбленные не хотят и не будут играть.

Чтобы быть вместе, главным героям придется преодолеть многое: их школы враждуют между собой, поэтому их любовь — предательство своего района и своей компании. Родители не готовы принять тот факт, что дети стремительно взрослеют и что каждый подросток — личность, имеющий право выбора. Им мешают собственные комплексы и неуверенность в себе, боязнь сделать первый шаг и страх, что тебя не любят и оттолкнут. Но, несмотря на все эти препятствия, настоящая любовь победит всё.