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14+, 2015

2015 / Россия
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Юные Леша и Вика случайно встречаются на окраине Москвы. Ребята влюбляются друг в друга, но загвоздка в том, что они учатся в разных школах, которые к тому же враждуют между собой. Чтобы отстоять свое право на счастье, героям придется отстоять свою независимость, но самым сложным испытанием для них будет признаться друг другу в своих чувствах… 

  • Одной из самых сложных задач для создателей фильма стал кастинг юных актеров. Пересмотрев всех детей в киношколах и театральных студиях столицы, кастинг-агенты так и не смогли отыскать ребят, которые были бы цельными личностями. По этой причине кастинг продолжили в соцсетях, и вскоре нужные актеры были найдены. 
  • Сценарий фильма, написанный режиссером Андреем Зайцевым, был вдохновлен дебютной картиной Роя Андерссона «Шведская история любви». Чтобы передать современным кинозрителям то ощущение, которое вызвал у него этот фильм, Зайцев и взялся за своеобразный ремейк, который показывал бы первую любовь в наше время. 
  • Рабочим названием фильма было «Челентано» в честь знаменитого итальянского актера и музыканта. Изначально Зайцев планировал, что в фильме будет звучать его музыка, но вскоре понял, что современные дети вообще не знают, кто это такой. 

Это история первой любви в 14 лет, разворачивающаяся в спальном районе большого города. История современных Ромео и Джульетты, живущих и в социальных сетях, и на улице с их жесткими правилами и законами, по которым влюбленные не хотят и не будут играть.

Чтобы быть вместе, главным героям придется преодолеть многое: их школы враждуют между собой, поэтому их любовь — предательство своего района и своей компании. Родители не готовы принять тот факт, что дети стремительно взрослеют и что каждый подросток — личность, имеющий право выбора. Им мешают собственные комплексы и неуверенность в себе, боязнь сделать первый шаг и страх, что тебя не любят и оттолкнут. Но, несмотря на все эти препятствия, настоящая любовь победит всё.

6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 8 октября 2015
Премьера в мире 7 февраля 2015
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Андрей Зайцев
Андрей Зайцев
В ролях
Глеб Калюжный
Глеб Калюжный
Ульяна Васькович
Ульяна Васькович
Ольга Озоллапиня
Ольга Озоллапиня
Дмитрий Блохин
Дмитрий Блохин
Ирина Фролова
Все актеры и съемочная группа
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cost1111 18 октября 2015, 00:52
Ответ на сообщение Павел от 11/10/2015 - 23:34:42

Ты действительно так думаешь?

Мне кажется, что все школьники будут больше друг с другом, нежели… Читать дальше…
simune.simune 9 мая 2023, 05:49
Какой же классный фильм..Я рекомендую к просмотру! Мне ооочень понравился
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2 октября 2015 00:00
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