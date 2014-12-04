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Суровое испытание
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The Crucible

Суровое испытание, 2014

2014 / Великобритания
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13 голосов Рейтинг IMDb: 9
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О фильме

Ричард Армитидж исполняет главную роль в новой завораживающей постановке классической американской драмы Артура Миллера. В основе пьесы лежат печально известные судебные процессы над салемскими ведьмами.

Ранним утром юные девушки собираются в лесу, чтобы приворожить понравившихся им молодых людей – и в этом деле им на помощь приходит негритянка Титуба. Но когда становится ясно, что девушек в лесу видел посторонний, одна из них, Абигейл, пытаясь отвести подозрения от себя и других, говорит, что Титуба одержима дьяволом. Титуба же, в свою очередь, называет имена «настоящих ведьм», и круг обвиняемых начинает стремительно расширяться…

В этой истории личные трагедии переплетаются с предрассудками – и в результате массовая истерия накрывает с головой маленькое поселение Салем. Центральными темами вечно актуальной притчи Миллера становятся опасность бездумных преследований и пугающая могущественность ложных обвинений.

6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 9
Продолжительность 3 часа 37 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 15 октября 2015
Премьера в мире 4 декабря 2014
Возраст 16+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Яэль Фарбер
В ролях
Анна Маделей
Анна Маделей
Саманта Коллей
Майкл Томас
Сара Нилс
Гарри Этвелл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Суровое испытание 1 постер
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